محمد بن زايد ورئيس وزراء الهند يبحثان التعاون

عبّر ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. جاء ذلك في تدوينات لمودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال رئيس وزراء الهند: «وصلتُ إلى دولة الإمارات، هذه الزيارة تتضمن مجموعة واسعة من برامج سيكون لها أثر إيجابي على العلاقات الهندية الإماراتية».

وأضاف: «أنا سعيد بلقاء صديقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايـد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي». وقال: «أجرينا مشـاورات واسعة في التعاون بين الهند ودولة الإمارات، وبحثنا سبل الاستفادة منه للبلدين وللعـالم كافة».