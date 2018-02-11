منتدى استيطان الفضاء يبحث تحديات إرسال بعثة إلى المريخ

أكد فرانكو فينوغليو، رئيس وحدة النقل ورحلات الفضاء في ثاليس ألينيا سبيس، وهي مؤسسة فرنسية متخصصة في صناعة الأقمار الصناعية ومعدات الاتصالات والفضاء، أهمية إنشاء قنوات اتصال فعالة لتكوين صورة واضحة عن كيفية العيش والعمل في الفضاء.

وجاءت تعليقات فرانكو خلال فعاليات منتدى استيطان الفضاء الذي عقد أمس قبل انطلاق القمة العالمية للحكومات بدورتها السادسة في دبي بين 11 و13 فبراير الجاري.

وأوضح فينوغليو خلال جلسة بعنوان «التحدث مع المريخ»، أن وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) تسعى إلى الوصول لكوكب المريخ بحلول العام 2030، بيد أن البعثة ستحتاج إلى رحلة شاقة تستغرق ما يقرب من ألف يوم ذهاباً وإياباً، ويتخللها الكثير من التحديات.

وأشار إلى أن هذه التحديات لها أوجه متعددة تشمل الحالة النفسية للطاقم، وبيئة العمل، والاتصالات، والإمدادات، وفي النهاية، العودة الآمنة للمكوك الفضائي.

وأضاف فينوغليو إن رواد الفضاء المرسلين الى المريخ سيكونون أول بني البشر الذين لن يتمكنوا من رؤية كوكب الأرض بشكل مباشر. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تتعرض اتصالاتهم مع كوكب الأرض لتأخير كبير، ولا شك أن استجابات البشر لمثل هذه الحالات لا تزال غير معروفة إلى حد كبير.

وتابع: «من المهم أن يتم تحسين العناصر المرتبطة بالعامل البشري وبيئة العمل الميكانيكية الحيوية والحرارة والضوء والإضاءة، فضلاً عن الأنظمة الصوتية. كما تعد الرؤية ودرجة الحرارة والإضاءة والرائحة والتهوية من العوامل الهامة في بناء مركبة فضاء يمكن أن تساعد البشر على العيش في الفضاء مستقبلاً».

وقدمت مريم الدرمكي، مهندسة الاتصالات في مركز محمد بن راشد للفضاء، لمحة عن دور نظم الاتصالات الأساسية بالنسبة لأي مهمة تتعلق بالمريخ، باعتبارها حلقة الوصل بين المركبات الفضائية والأرض، وقالت: «هذه الأنظمة المعقدة، لكن الضرورية، تشمل الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة مع الأخذ في الاعتبار النواحي الهامة المتعلقة بالتصميم.. إن شبكات الفضاء العميقة الفعالة (DSN)، التي تعمل خارج مدار الأرض، لها أهمية حاسمة في أي بعثة ناجحة إلى المريخ».

وشدد ريك ديفيس، مساعد مدير العلوم والاستكشاف في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) على أهمية التعاون الفعال وتنسيق الجهود بين الدول.

وأوضح ريك ديفيس التحديات النفسية المرتبطة بالبعثات نحو المريخ. ومن الملفت إشارته إلى أن انقطاع الاتصال مع روّاد الفضاء خلال تلك الفترات ليس بالضرورة أمراً سلبياً على نفسياتهم، وذلك استناداً لبحوث مستفيضة، كما سلّط ديفيس الضوء على أهمية التوقف المؤقت لتجنب الإرهاق الناجم هذا الوضع، والحاجة إلى أنظمة دعم فعالة.