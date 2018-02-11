شغف الطلبة بالعلوم والتكنولوجيا يؤسس للوصول للمريخ مستقبلاً

اختتم المشاركون في جلسة أقيمت حول تحفيز الاهتمام بالمريخ واستكشافه بين الطلاب، تحت عنوان: «إلهام الطلاب والعالم: المريخ وتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات»، وهو ما يعتبر ضرورة حتمية لخوض مجال الفضاء في عصرنا الحديث وذلك في إطار فعاليات «منتدى استيطان الفضاء» عشية انطلاق «القمة العالمية للحكومات 2018».

وقالت أمل أمين، كبيرة مهندسي الحمولة في قسم علوم الفضاء بمركز محمد بن راشد للفضاء: «طوّر مركز محمد بن راشد للفضاء برامجه الطموحة لتوعية طلاب المدارس والجامعات، وتنمية قدراتهم تشجيعاً لهم على استكشاف الفرص المتاحة في مجال علوم الفضاء»، وأضافت أمين أن أعداد الطلاب المشاركين في برامج ومبادرات مركز محمد بن راشد للفضاء تتجاوز التوقعات.

وفي الجلسة أيضاً، تحدثت ليندي إلكينز تانتون، مديرة مدرسة استكشاف الأرض والفضاء في جامعة ولاية أريزونا، الرئيس المشارك في مبادرة السفر بين الكواكب، الباحث النفسي الرئيس في بعثة برنامج ديسكفري الرابعة عشرة لوكالة ناسا الأميركية، مؤكدة أن الحاجة ملحة لتعزيز ثقافة الأسئلة والتفكير النقدي لدى الطلاب، وتنمية قدراتهم على ابتكار الحلول. وشارك في الجلسة أرتميس ويستنبرغ، المؤسس المشارك رئيس منظمة استكشاف المريخ غير الربحية التي تسعى لإيصال البشر إلى المريخ خلال العقدين المقبلين.تجارب

واستعرضت كادي كولمان، المسؤولة السابقة في سلاح الجو الأميركي والتي شاركت في بعثتين بمكوك فضائي، تجاربها في استكشاف الفضاء، وقالت: نحن بحاجة إلى تشجيع النساء على الدخول في هذا المجال، في بعثتي الأولى إلى المريخ، كنت الأنثى الوحيدة، ولكنني تغلبت على التحديات بدعم كبير من عائلتي ولدي قناعة راسخة بأن المريخ هو للنساء في المستقبل.