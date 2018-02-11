الرومي: السعادة ميراث زايد وجزء من تكويننا

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أن السعادة ميراث المغفور له، بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للإمارات وجزء من تكويننا وهويتنا الإماراتية.

جاء ذلك في كلمة لمعاليها خلال افتتاح الدورة الثانية للحوار العالمي للسعادة، الذي انطلق بعرض نسخة من صحيفة وطنية صادرة في 11 نوفمبر 1971، يتصدر صفحتها الأولى «ثروتي... سعادة شعبي» لمؤسس دولة الإمارات المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأعلنت الرومي من على منصة الحوار العالمي للسعادة، الذي ينظم ضمن القمة العالمية للحكومات بدورتها السادسة من 11 إلى 13 فبراير الحالي، عن إطلاق التقرير العالمي لسياسات السعادة، الذي يلقي الضوء على السياسات الحكومية الكفيلة بإحداث فرق حقيقي في جودة حياة المجتمعات.

3 كلمات

وقالت: «ثلاث كلمات يعود تاريخها إلى 11 نوفمبر 1971، قبل ثلاثة أسابيع من تشكيل اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لخّصت الرؤية المستقبلية للقائد المؤسس ونظرته الشاملة لأهمية سعادة الإنسان والمجتمع».

وأضافت الرومي: «في عصر السرعة، نادراً ما نحظى بفرصة لاستعادة جزء من الماضي، لنتذكر كم نحن مدينون للعظماء الذين سبقونا، لأصحاب الرؤى التي تتخطى التحديات الآنية»، مشيرة إلى أن احتفاء دولة الإمارات في عام 2018 بمئوية زايد يهدف إلى استلهام قيم الحكمة والرحمة والتسامح والمساواة وبناء الإنسان، التي تشكل المقومات الأساسية للسعادة.

وأشارت إلى ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حول أهمية العمل الحكومي الهادف إلى تحقيق سعادة الشعوب، بقول سموه «عندما يضع أي مسؤول في ذهنه غاية تحقيق السعادة، فإن يومه، وقراراته، ومشاريعه وحتى تفاعله مع الناس، ستكون مختلفة تماماً، حتى مستوى الرضى النفسي لدى المسؤول الحكومي سيكون أفضل بكثير عندما يعرف أنه سيسهم في سعادة الآلاف من البشر».

وتابعت الرومي أن الحوار العالمي للسعادة يقدم لحكومات العالم أكثر من 170 تجربة دولية عملية في السعادة وجودة الحياة، من نخبة من العلماء والخبراء والمسؤولين الحكوميين وصناع الأمل الملهمين، الذين يعملون ليكون العالم مكاناً أفضل، مؤكدة أن الحوار يمثل المقاربة الشاملة للسعادة ويجمع قادة الحكومات والعلماء والخبراء والمنظمات الدولية لتصميم مستقبل أفضل للعالم.

مقاربة

وقالت الرومي: إن المقاربة الشاملة للسعادة هي أكثر من منهجية، إنها نهج يجمع بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والخبراء والمواطنين لتطوير هدف سام مشترك يتمثل في تحقيق السعادة وجودة الحياة المتكاملة للمجتمعات.

وشددت على أن هذه المقاربة تتمثل باتخاذ الحكومات خياراً استراتيجياً لتبني السعادة وجودة الحياة، وتتجاوز فيها الحواجز الإدارية بين المؤسسات الحكومية، وتتشارك عملية التصميم وصناعة السعادة بشكل متكامل مع مواطنيها، والمعنيين والشركاء من كافة الفئات.

وأضافت: «ندرك أن العالم يواجه أوقاتاً عصيبة، ونعي أن التحديات تتزايد وتتسارع، ومعها يرتفع مستوى المخاوف والشكوك، وحتى ماهية الطبيعة الإنسانية باتت اليوم موضع جدل، وهو موضوع ستناقشه القمة العالمية للحكومات هذا العام».

حدود

وأكدت الرومي أنه مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة، بدأت الحدود بين العالم الرقمي والمادي والبيولوجي تتلاشى، لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون واعين للآثار المترتبة على حياة الناس، وأن نحافظ على الجوهر الحقيقي للطبيعة الإنسانية، كما ندرك أن الطريق إلى تبني وتطبيق السعادة كونها منهجاً حكومياً ليس واضحاً بشكل كاف حتى الآن، ورغم ذلك قررنا المضي في هذه الرحلة، معتمدين على البصيرة والعزيمة لتحقيق هدفنا.

وتابعت الرومي: «مضى عام كامل على حوارنا الأول، العام الماضي كنا ثلاثمائة، واليوم، أصبحنا 600، لكن العبرة ليست في العدد، بل في إحداث تغيير جذري مستدام نحن بأمس الحاجة إليه لبناء مجتمع عالمي أكثر سعادة»، مؤكدة أن الهدف لا يتحقق بالطموح والأمل فقط، بل بمشاركة الرؤية واتخاذ خطوات عملية وملموسة لتطوير السياسات الحكومية.

وأوضحت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة أن كل جهد حكومي يجب أن تكون غايته الارتقاء بالسعادة وجودة الحياة، رغم أن العلاقة بين السياسات والسعادة قد تكون غير واضحة في بعض الأحيان، ونادراً منا يتم تقييم أثر السياسات على سعادة وجودة حياة المجتمع.

مبادرة

قالت معالي عهود الرومي: «بادرنا في دولة الإمارات إلى تطوير دليل لسياسات السعادة وأداة خاصة لتقييمها، ونهدف من خلال هذا الدليل لمساعدة صناع القرار على إيجاد هذه الروابط وقياس الأثر الحقيقي للسياسات على السعادة وجودة الحياة، ونتطلع إلى أن يصبح الحوار العالمي للسعادة تجمعاً مؤسسياً يجمع حكومات العالم لنثري تجارب بعضنا البعض، وننمو معاً ونتشارك المسيرة العالمية من أجل سعادة مجتمعاتنا».

تجربة

شاركت معالي عهود الرومي الحضور تجربة شخصية أثرت فيها، حيث التقت خلال زياراتها لإحدى المدارس شاباً يافعاً مصاباً بالتوحّد، اسمه عمر، لديه الكثير من المواهب والاهتمامات.

وقالت: «في تلك الزيارة، رأيت من زملائه على اختلاف ثقافاتهم ترجمة حقيقية للمحبة والقيم السامية، قيم اللطف والاحترام والتعاطف، تأثرت للغاية بشخصية عُمر، وتفاعله مع أصدقائه، وأذكر ما قاله لي قبل مغادرتي المدرسة لقد قال: «أنا سعيد، لأن لديّ أصدقاء».

وتابعت: «أنا ممتنة جداً لعمر على إلهامه وقصته، وجودنا هنا اليوم، هو من أجله ومن أجل شباب العالم، الذين يشكلون المستقبل الواعد، والذين لديهم الحق في أن يكونوا سعداء، نريد لأصواتهم أن تسمع، ونريد لأمنياتهم وأحلامهم أن تتحقق».

دور

أكدت نيشا جاغتياني مدير مجموعة لاند مارك وعضو مجلس إدارة المجموعة أن على القطاع الخاص لعب دور أكبر في تحقيق السعادة ورفع جودة الحياة في المجتمعات، وأن هذه المسؤولية لا تقتصر على الحكومات فقط.

جاء ذاك، خلال جلسة رئيسية بعنوان «ما هو العائد على السعادة؟»، ضمن أعمال الدورة الثانية للحوار العالمي للسعادة الذي ينظم في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تتواصل حتى يوم الثلاثاء 13 من الشهر الحالي، أدارتها جين ليم الرئيس التنفيذي لشركة «ديليفرينغ هابينس» الرئيس التنفيذي للسعادة في الشركة.

وقالت مدير مجموعة «لاند مارك» إن البداية لا بد أن تكون مع موظفي الشركة والتي أطلقت عليهم اسم «العائلة» وذلك من خلال إيجاد بيئة عمل محفّزة تدفع العاملين نحو الإبداع والعمل الإيجابي مع بعضهم البعض.

وأضافت: كان هذا أساس حركة لاند مارك للسعادة، المبادرة التي أطلقتها الشركة في مايو 2017 والتي شملت أكثر من 55000 موظف في 11 دولة. ويشمل برنامج السعادة في الشركة على أكثر من خمسين مبادرة في مجالات متنوعة تشمل التعليم واللياقة والرفاهية.