لاغارد: المرأة تمثّل 59 ٪ من القوى العاملة في الإمارات

أكدت كريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة فاعلة ضمن القوى العاملة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والقانون والنفط، لافتة إلى أن المرأة الإماراتية تمثل نحو 59٪ من القوى العاملة في هذه المجالات، وذلك في أعقاب لقائها مجموعة من الإماراتيات الملهمات في دبي.

وقالت لاغارد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي في «تويتر»: «التقيت اليوم في دبي مجموعة من الإماراتيات الملهمات.. المرأة في الإمارات تمثل 59٪ من القوى العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفي مجال القانون وقطاع النفط».

معايير

قال البروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا: إن رصد مسار أهداف التنمية المستدامة يتطلب تغيير معايير قياس النمو، بحيث لا تقتصر على الناتج المحلي، بل تشمل إلى جانبه التقدم الاجتماعي والبيئي، ومدى تقليص أعداد الفقراء والعاطلين من العمل. وتناول المشاركون أهمية توظيف التكنولوجيا في دعم مسيرة أهداف التنمية المستدامة.

تعلّم

أوضحت مريم دالماس، رئيس مجموعة العمل المختصة بالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، أن المجموعة قررت بدورها تطوير منصة عالمية للتعلم يتم عبرها تطوير الممارسات الصحية لضمان الارتقاء بالمستوى العالمي لها، ودعوة عدد من الدول إلى المشاركة في هذا التعلم كحلقة مصغرة في البداية، وخلال العامين المقبلين ستتوسع الحلقة بشكل تدريجي لتشمل أغلب دول العالم.

شراكات

أوضحت هيلين كلارك، رئيسة مجلس الوزراء السابقة لدولة نيوزيلندا، رئيس مجموعة عمل الهدف الـ 16 للتنمية المستدامة والخاص بالقضاء على العنف، أن نقاشات المجموعة تمحورت حول كيفية تحقيق السلم والأمان العالمي، عبر خلق شراكات عدة مع سلطات الدول التشريعية، والتنفيذية، القضائية، إضافة على وسائل الإعلام والمجتمع المدني.

أولوية

قالت إيرينا بوكوفا، المدير العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة: «إن مجموعة عملنا تعطي أولوية كبيرة للتعليم عالي الجودة كهدف رئيس من أهداف التنمية المستدامة، فالتعليم يؤثر في جميع مؤسسات الدولة ويتأثر بها، ولهذا نحن نؤمن بأهمية وجود منظومة ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا وضرورة تضمينهما في المنظومة التعليمية».