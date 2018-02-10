محمد بن زايد وحمد بن عيسى يبحثان العلاقات الأخوية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في منطقة الظفرة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة الذي يقوم بزيارة خاصة للدولة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة، وحضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ملك البحرين رياضة الصيد بالصقور إحياء للمورث والتقاليد العربية الأصيلة.

وحضر اللقاء سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين.

وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وعدد من الشيوخ ومعالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي وزير دولة لشؤون الدفاع، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وقد غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة البلاد بعد زيارة خاصة للدولة وكان في وداعه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.