منتديات الدورة الحالية تبحث تحدّيات القطاعات الحيوية

تتضمن فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات 5 منتديات تبحث تحديات القطاعات الحيوية المستقبلية، ويركز الحوار العالمي للسعادة في دورته الثانية التي يشارك فيها 500 عالم .

ومتخصص ومسؤول من مختلف دول العالم، على السعادة وجودة الحياة وارتباطها بالسياسات الحكومية، وسيشهد إطلاق التقرير العالمي لسياسات السعادة الأول من نوعه، ويتضمن الحوار 6 محاور أساسية هي: التعليم، وبيئة العمل، والسعادة الشخصية، والصحة العامة، وتخطيط وإدارة المدن، ومقاييس الحوكمة الرشيدة، و25 جلسة يتحدث فيها صناع قرار وعلماء ومتخصصون في المحاور الستة التي يتناولها الحوار.

التغير المناخي

وسوف يستمر التركيز على قضايا التغير المناخي خلال الدورة السادسة للقمة، بتوسع أكبر من خلال تنظيم منتدى التغير المناخي ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، وسيتم تسليط الضوء على تداعياته على استقرار البشرية وازدهارها، من خلال 3 محاور رئيسية يتناول الأول التغير المناخي كعامل مضاعف للمخاطر التي قد تواجهها الشعوب.

وسيتناول الثاني تفاقم تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة احتمالية حدوث الظواهر الطبيعية المتطرفة، وسيركز المحور الثالث على أهمية دور المرأة عالمياً، ومساهماتها الفعالة في القطاعات كافة وخصوصاً في قضايا استدامة البيئة.

وسيتم خلال فعاليات القمة إطلاق مبادرة «رواد الشباب العربي» التي تحتفل بإنجازات استثنائية حققها مائة شاب وشابة من الوطن العربي في مجالات مختلفة، وستسلط الضوء على قصص النجاح العربية ومنحها الفرصة لتسطع في سماء القمة.

ويشارك مركز الشباب العربي في فعاليات القمة العالمية للحكومات، وسيسلط المركز الضوء على إنجازاته التي حققها خلال العام الأول من إنشائه، كما سيقوم المركز بإطلاق مبادرة جديدة هي الأولى من نوعها تحت اسم «رواد الشباب العربي».

حوكمة

وتتخلل فعاليات القمة العالمية للحكومات عقد المنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي الذي سيجمع 100 من رواد الذكاء الاصطناعي حول العالم، من بينهم خبراء ومسؤولون في القطاعين الحكومي والخاص ومفكرون، ويعتبر المنتدى الأول من نوعه في العالم، ويمثل منصة مهمة للتعرف إلى الجانب المتعلق في الحكومات في ما يخص الذكاء الاصطناعي.

ويمثل منتدى استيطان الفضاء فرصة مهمة لتعزيز دور الإمارات عالمياً في هذا المجال، ويشارك في المنتدى أكثر من 20 خبيراً دولياً في مجالي علوم الفضاء والتكنولوجيا من ضمنهم رواد فضاء وعلماء وباحثون من مختلف التخصصات في قطاع الفضاء حول العالم، وسيتم تنظيم أكثر من 10 ورش عمل تقنية وحلقات نقاش وجلسات لخبراء، تركز على فوائد استكشاف الفضاء للحكومات والمجتمعات.