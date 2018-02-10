كهرباء دبي: توصيل تيار 150 كيلووات في خطوة واحدة بـ7 أيام

قال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن الهيئة ستقدم تسهيلات جديدة تشمل توصيل الكهرباء حتى 150 كيلووات في خطوة واحدة فقط خلال سبعة أيام إضافة إلى إعفاء المتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي من رسوم التوصيلات الجديدة حتى 150 كيلووات ضمن خدمة «الناموس» التي تقدمها الهيئة للاستشاريين والمقاولين.

وأعلن الطاير عن هذه التسهيلات خلال الحفل السنوي الذي نظمته الهيئة لتكريم الاستشاريين والمقاولين المسجلين وذلك بحضور عدد من النواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس وموظفي الهيئة وعدد كبير من الشركات الاستشارية وشركات المقاولات. وفي كلمته خلال الحفل أشاد بالدور المهم لشركاء الهيئة وجهودهم الملموسة التي أسهمت في وصول الهيئة إلى مكانتها المرموقة محلياً وعالمياً.

عمل مخلص

وقال الطاير «في دبي تعمل الجهات الحكومية والخاصة بدأب مخلص لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس وفي هيئة كهرباء ومياه دبي نحرص على العمل مع شركائنا لتحقيق هدفنا المشترك ألا وهو سعادة الفرد والمجتمع ورفعة مكانة الدولة وزيادة تنافسيتها وتحقيق النجاح المشترك فالشراكات الناجحة تسعى إلى تحقيق النجاح الجماعي الذي يعود بالنفع على جميع الأطراف».

وأضاف أسهمت جهودنا المشتركة في تحقيق الهيئة لإنجازات مهمة محلياً وعالمياً وتجلى ذلك في وصول الدولة ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي إلى المركز الأول عالمياً في الحصول على الكهرباء وبعلامة استثنائية بلغت 99.92%.

تفاصيل

ويتضمن محور الحصول على الكهرباء في التقرير عدداً من المعايير تشمل الإجراءات اللازمة لتوصيل الكهرباء لمستودع تجاري جديد والوقت المستغرق وتكلفة التوصيل والشفافية في تعرفة الكهرباء إضافة إلى معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً والذي حققت فيه الهيئة أفضل النتائج العالمية بمعدل 2.68 دقيقة .

ناموس

وقال الناموس كلمة باللهجة المحلية تقال للفائز بالسباق للإشارة إلى أنه يستحق الفرح والفخر وبالفعل نحن جميعاً رابحون في سباقنا نحو المركز الأول الذي لا ترضى عنه قيادتنا الرشيدة بديلاً فباتت دولة الإمارات مثالاً عالمياً يحتذى للشراكات الناجحة بفضل تشجيع القيادة الرشيدة إضافة إلى وجود القوانين والتشريعات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص وتضمن التنافسية والشفافية وغياب الفساد .

كما جاءت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في الثقة بالحكومة حسب مؤشر مؤسسة إدلمان العالمي.

تسهيلات

«أعلن سعيد الطاير عن تسهيلات جديدة توفرها الهيئة للاستشاريين والمقاولين ضمن خدمة الناموس حيث سيتم توصيل الكهرباء حتى 150 كيلووات في خطوة واحدة فقط بدلاً من خطوتين وخلال سبعة أيام بدلاً من عشرة إضافة إلى إعفاء المتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي من رسوم التوصيلات الجديدة حتى 150 كيلووات».