منصة «اتحادية الكهرباء والماء» توثق إنجازات زايد حول العالم

أطلقت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، مجموعة من ابتكاراتها خلال مشاركة جناحها في أسبوع الابتكار بإمارة رأس الخيمة، ضمن شهر الإمارات للابتكار، المرحلة الأولى من التطبيق الذكي «إنجازات زايد حول العالم» تزامناً مع عام زايد وتوثيقاً لجهود المغفور له بإذن الله الشيخ زايد وأياديه البيضاء التي امتدت بالخير لجميع دول العالم.

وأوضح المهندس محمد بن حيدر مهندس شبكات بنظم المعلومات بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن التطبيق يمثل منصة توثيقية تتعرف من خلالها الأجيال الحالية والقادمة على مسيرة الإنجازات والمواقف التاريخية للمغفور له والجهود الإنسانية والإغاثية التي قدمها للبشرية، لافتاً إلى أن التطبيق لاقى استحسان الزائرين لمعرض الابتكار في إمارة رأس الخيمة، حيث يجري حالياً تدعيم التطبيق بالمزيد من المعلومات بالتعاون مع الأرشيف الوطني.

مشروعات

وأشار إلى أن جناح الهيئة يتضمن إطلاق مجسم المشروع الابتكاري لشحن المركبات الكهربائية لاسلكياً خلال حركتها على الطرق، لافتاً إلى أن المشروع يعد ثورة في مجال شحن المركبات ليكون بديلاً على توقفها بمحطات الشحن والانتظار.

حيث يوفر المشروع الوقت والجهد على قائدي المركبات بشحن مركباتهم خلال حركتهم اليومية للوصول إلى عملهم أو المواقع الأخرى، حيث يتم شحن المركبة لاسلكياً مع إرسال رسالة نصية تتضمن تكلفة الشحن.

وأكد بن حيدر أن الإدارة العليا تحرص على تقديم أفكار ومشاريع ابتكارية تضمن الاستدامة، وذلك بتشجيع جميع الموظفين على تنفيذ مشاريع يستفيد منها المجتمع الإماراتي والدولي، الأمر الذي يؤثر إيجابياً على الحالة الإبداعية للموظفين، لافتاً إلى أن جناح الهيئة يقدم كذلك الطائرة بدون طيار لقراءة العدادات الذكية التي يتعذر قراءتها آلياً ومسح المناطق .

وتمنح الطاولة الذكية متعاملي الهيئة أوقاتاً مريحة خلال إنجاز معاملتهم.