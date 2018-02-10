شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار

اختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2018، والتي تميزت بعرض أحدث مشاريعها ودورياتها بجناحها في ياس مول والمنصة التي خصصتها على كورنيش أبوظبي، إضافة إلى تنظيم محاضرات تعنى باستشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي في فندق ياس فايسوري.

وتضمن حفل الختام توزيع هدايا على الجمهور بطريقة مبتكرة وكتاب عن مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وشعارات خاصة لعام زايد.

وكان الجمهور وطلبة المدارس تفاعلوا مع المشاريع الريادية المبتكرة فائقة الذكاء لشرطة أبوظبي، والتي تعكس تطورها واستشرافها للمستقبل تماشياً مع رؤية الحكومة في تبني الفرص العالمية في هذا المجال وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للمستقبل المستدام وتكرس رؤية القيادة الرشيدة وتوجهاتها في تسخير التقنيات الذكية لخدمة وسعادة الإنسان.

وقال العقيد خالد عبد الله خوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، إن شهر الإمارات للابتكار 2018 يعد تظاهرة دولية تجسد اهتمام دولة الإمارات بالبحث العلمي والابتكار ودعم الموهوبين والمخترعين من خلال عرض المشاريع الذكية للأفراد والمؤسسات وتحويلها إلى مشاريع استثمارية لخدمة البشرية وتنمية الوطن.