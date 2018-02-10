«الموارد العامة» في رأس الخيمة تشارك بـ3 خدمات مبتكرة

كشفت هيئة الموارد العامة في إمارة رأس الخيمة، عن مشاركتها في معرض الابتكارات الاجتماعية الذي تنظمه جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، وذلك في مركز راك مول التجاري، وافتتحه الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة الاقتصادية يرافقه الدكتور محمد عبداللطيف مدير عام دائرة الموارد البشرية وعدد من المسؤولين.

وأكد جمال أحمد الطير رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة بأن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي لدفع مسيرة الابتكار انطلاقاً من تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة بدولة الإمارات في عام 2021، مشيراً إلى أن طبيعة مشاركة الهيئة تمثلت في استعراض أبرز وآخر خدماتها التكنولوجيا.

وأضاف: تتمحور المشاركة في ثلاث خدمات وهي: البوابة الإلكترونية، برنامج حماية، التفتيش الذكي، وتضمن الجناح عرض فيلم وثائقي عن أهداف ورسالة برنامج حماية في تعزيز الأمن والأمان والحد من السرقة في المحال والمنشآت التجارية، مستعرضاً تجارب وآراء المستفيدين من النظام، بالإضافة إلى احتواء الجناح على عدد من البروشورات التثقيفية التي يتم توزيعها على مرتادي المعرض.