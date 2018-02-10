3 ابتكارات ذكية للرصف الأسفلتي والدوارات والألعاب في أبوظبي

طرحت بلدية مدينة أبوظبي ضمن ملتقاها «أفكار وابتكار»، في إطار شهر الإمارات للابتكار، ثلاثة ابتكارات ذكية، هي الرصف الأسفلتي الذكي، الدوارات المضيئة و ألعاب الأطفال التفاعلية الذكية، تستهدف الارتقاء بالخدمات، وتسخير التكنولوجيا لإسعاد المجتمع لتطوير مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لضمان الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان أبوظبي.

وتفصيلاً، قال المهندس سامي الهاشمي رئيس مجموعة دعم البنية التحتية في بلدية أبوظبي: إن ابتكار الرصف الأسفلتي الذكي عبارة عن إعادة استخدام إطارات السيارات، وإعادة استخدام مخلفات المباني، وإعادة استخدام وتدوير منشور الحديد ليتم استخدامها في الخلطات الأسفلتية للطرق و طرق المشاة والدراجات .

وقال إن مشروع ابتكار الأرصفة المضاءة يساهم في تقليل الحوادث في الدوارات خصوصاً في الظروف المناخية المتغيرة مثل الضباب والغبار والأتربة والأمطار ويعطي بعداً جمالياً للمنطقة مضيفًا أنه يتم تركيب مواد بلاستيكية معينة أو أنوار «LED» يتم التحكم في ألوانها بسهولة.

وأوضح أن الدوار المضيء في طور الاختبار وتم تركيبه في الدوار الرئيسي في منطقة الميناء وسيتم تعميم التجربة في حالة نجاحها بعد 6 أشهر في المناطق التي تشهد حوادث كثيرة في الدوارات والمناطق السياحية التي تعطي بعدًا جماليًا. وأكد أن ابتكار ألعاب الأطفال التفاعلية الذكية يهدف إلى تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة والحركة.