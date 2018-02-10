دراسة إماراتية لهشاشة العظام تستهدف 2500 شخص

كشف مركز دبي للعظام والمفاصل التابع للقطاع الطبي في مدينة دبي الطبية عن إجراء أول دراسة من نوعها على مستوى الدولة بالتعاون مع مؤسسة الجليلة ومشاريع قرقاش بهدف نشر الوعي بأهمية الفحص المبكر والمخاطر المرتبطة بهشاشة العظام.

وقال الدكتور عامر الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع الطبي في مدينة دبي الطبية لـ«البيان» إن الدراسة تستهدف 2500 مشارك من المواطنين والمقيمين في الدولة من الفئة العمرية فوق الـ20 عاماً لمدة لا تقل عن عامين، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات المتعلقة بمتطلبات الدراسة.

وأوضح أن الدراسة يقوم خلالها الفريق الطبي في مركز دبي للعظام والمفاصل بالتواصل مع المؤسسات والشركات وعمل استبيان طبي عن حالة المشاركين في الدراسة لتقييم الحالة الطبية من ناحية التاريخ الطبي والعائلي وعوامل الخطورة المرتبطة بنقص فيتامين «د» وهشاشة العظام.

وبناء على ذلك، سيتم إجراء فحص هشاشة العظام، وإحالة الحالات المكتشفة للعلاج والمتابعة في مركز دبي للعظام والمفاصل. وأشار الزرعوني إلى أن القطاع الطبي ممثلاً بمركز دبي للعظام والمفاصل كجزء من المسؤولية المجتمعية قام بأكثر من 10 زيارات ميدانية للمؤسسات الحكومية في عام 2017، لتقييم الصحة المهنية للموظفين وإجراء فحوصات كثافة وأمراض العظام، إلى جانب تنظيم المحاضرات التوعوية، لزيادة الوعي لدى موظفي هذه المؤسسات بالأمراض المرتبطة بهشاشة العظام، حيث بلغ عدد المستفيدين حوالي 850 موظفاً.

وأضاف أنه ومنذ إطلاق القطاع الطبي في المدينة من قبل حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين يناير 2017، أشرف على المنشآت المعنية بالرعاية الصحية والمُدرجة تحت سلطة مدينة دبي الطبية بهدف تحسين جودة العناية بالمرضى.