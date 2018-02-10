صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في صورة نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مدوناً سموه: فخر الأجيال.
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محمد بن راشد: الإمارات حــاضنة عالمية للابتكار
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، أن حكومات المستقبل هي التي تتبنى أفكاراً ثورية للارتقاء بحياة الإنسان،
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محمد بن راشد: حكومة الإمارات تُرسخ نـموذجاً يُسخّر التقنية لقيادة التنمية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حكومة الإمارات ترسّخ نموذجاً لبقية الحكومات يقوم على تسخير التقنية لقيادة التنمية.
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حمدان بن محمد: فخر الأجيال
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في صورة نشرها سمو الشيخ
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محمد بن زايد وحمد بن عيسى يبحثان العلاقات الأخوية
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في منطقة الظفرة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة الذي يقوم بزيارة خاصة للدولة.
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انطـلاق أعمـال منصـــة السياســـات العالميــة وملتقى التنمية المستدامة اليوم
تنطلق اليوم فعاليات منصة السياسات العالمية وملتقى التنمية المستدامة، وذلك ضمن أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
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محمد بن راشد: «قمـة الحكومات» الملــتقى الأكبر عالمياً لاستشراف المستقبل
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة عبر حساب سموه في «تويتر» أن القمة العالمية للحكومات التي تنطلق غداً
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منتديات الدورة الحالية تبحث تحدّيات القطاعات الحيوية
تتضمن فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات 5 منتديات تبحث تحديات القطاعات الحيوية المستقبلية، ويركز الحوار العالمي للسعادة في دورته الثانية التي يشارك فيها 500 عالم .
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تحويل القمة في 2016 لمؤسسة عالمية تعمل على مدار العام
شهدت الدورة الرابعة للقمة في عام 2016 تغيراً جذرياً وتحولت إلى «القمة العالمية للحكومات»، وتم تحويلها من حدث عالمي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام.
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الإمارات .. استراتيجية مستدامة للذكاء الاصطناعي
أولت حكومة الإمارات اهتماماً بالغاً بالذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تمثل المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، التي ستعتمد عليها الخدمات،
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5 محاور لتحقيق تقدم جذري نحو المستقبل
تشكل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي استكمالاً للحكومة الذكية، لتحقيق تقدم ملموس في كافة ميادين العمل الحكومي والارتقاء بالأداء على المستوى المؤسسي، أفقياً ورأسياً،
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الحوار العالمي للسعادة يستعرض تجارب الارتقاء بجودة الحياة
تنطلق اليوم أعمال الدورة الثانية من الحوار العالمي للسعادة، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة،
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برنامج وطني يعزز الإيجابية في المجتمع
أطلقت دولة الإمارات البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، بهدف الوصول إلى كل فئات وأفراد المجتمع للتعرف على ما يسعدهم، استكمالاً لنهج الدولة التي بدأت العمل على إسعاد مواطنيها وسكانها