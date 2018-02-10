حمدان بن محمد: فخر الأجيال

المصدر:
  • دبي ـ البيان
التاريخ:
طباعة Email

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في صورة نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مدوناً سموه: فخر الأجيال.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon