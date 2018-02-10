رسوم استقدام العامل 300 درهم للفئة البلاتينية

قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، إن الوزارة شرعت في إطار تشجيعها لمنشآت القطاع الخاص للانضمام إلى عضوية «نادي شركاء التوطين» في تقديم خصومات على رسوم استقدام العمالة، بحيث ستدفع المنشآت الواقعة ضمن الفئة البلاتينية 300 درهم بدلاً من 3 آلاف لرسوم استخراج تصاريح العمل.

ونوه الهاملي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سعي الوزارة لمراجعة وإعادة هيكلة المزايا التي يقدمها «نادي شركاء التوطين»، مشيداً بدور النادي الذي دشنته الوزارة العام الماضي في تحفيز المنشآت على استقطاب وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.

150 منشأة

ويضم «نادي شركاء التوطين» في عضويته ما يقارب الـ150 منشأة في مستويات ثلاثة هي الفئة البلاتينية والفئة الذهبية والفئة الفضية، وذلك بموجب نظام يعتمد على إكساب المنشآت الأعضاء نقاطاً يتم احتسابها بالاستناد عمليات التوظيف والتوظيف المبتكر والتدريب والتزام الإدارة العليا وبيئة العمل في المنشأة.

وتمنح عضوية النادي لمنشآت القطاع الخاص التي تعمل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في سوق العمل وفقاً للتوجهات الحكومية، ولديها إدارة للموارد البشرية.

ويكون منح العضوية بناء على طلبها، وفقاً لنسبة عدد العمال المواطنين بالمنشأة إلى إجمالي عدد العمال بها من فئة العمال من المستويات المهارية (1و 2 و3)، بالإضافة إلى تعدد الأنشطة الاقتصادية بالمنشأة، والانتشار الجغرافي لها على مستوى إمارات الدولة.

احتساب الخصومات

وفي جميع الفئات يتم احتساب الخصومات بالنسبة للعمل بهذه المنشآت من المستوى المهاري 1، 2، 3، طبقاً للفئة التي تم وضع المنشأة فيها، وذلك دون العمال من المستوى المهاري 4 أو 5، الذين يستمر تحصيل الرسوم بالنسبة لهم وفقاً لمعيار تعدد الثقافات.

وتتمثل آلية احتساب النقاط للاستفادة من مميزات نادي شركاء التوطين، في منح التوظيف 50%، والتدريب 20%، والتوظيف المبتكر 10%، والتزام الإدارة العليا 10%، وبيئة العمل 10%.

مزايا

ودعا معالي ناصر الهاملي المنشآت إلى استثمار مزايا العضوية في «نادي شركاء التوطين» والذي يوفر للمنشآت الأعضاء امتيازات حصرية منها سداد رسوم مخفضة على تصاريح العمل وفقاً لآلية محددة وإعطائها الأولوية في الحصول على خدمات الوزارة وغير ذلك من الامتيازات.

وتعقد الوزارة مع أعضاء النادي اجتماعات دورية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات في مجال استقطاب الموارد البشرية الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص.

وتحدد الوزارة لأعضاء النادي مجموعة من الأدوار والمسؤوليات تشمل المشاركة الفاعلة في البرامج والفعاليات الهادفة إلى تعزيز برامج التوطين وتبني السياسات التي من شأنها تشجيع المواطنين وتحفزيهم على الالتحاق بالقطاع الخاص وخلق بيئة عمل مناسبة لاستمرارهم فيه، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل والتوظيف للمواطنين وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بنظام النقاط وبشكل دوري وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.