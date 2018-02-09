طقس الغد غائم مع فرصة لتشكل الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون طقس الغد صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام و مغبرا أحيانا.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وحركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 / 30 كم/ساعة بوجه عام، تصل الى 36 كم / ساعة على البحر شمالا.وحالة البحر: الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:18 المد الثاني عند الساعة 23:42.

والجزر الأول عند الساعة 16:24والجزر الثاني عند الساعة 02:39.اما بحر عمان فخفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:58 الثاني عند الساعة 06:12 والجزر الأول عند الساعة 12:29 الجزر الثاني عند الساعة 01:19.

درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 25 12 95 40

دبي 25 15 95 45

الشارقة 25 14 90 40

عجمان 24 13 95 35

أم القيوين 23 14 95 40

رأس الخيمة 23 16 95 50

الفجيرة 25 17 70 40

العين 26 12 90 25

ليوا 28 10 95 30

الرويس 24 12 90 40

السلع 23 12 85 45

دلما 23 13 85 45

طنب الكبرى 23 15 80 45

طنب الصغرى 23 15 80 45

أبوموسى 23 15 80 45