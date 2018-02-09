حمدان بن زايد: الفرق الحكومية تدفع عجلة التنمية

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في محضر كيا بمنطقة الظفرة، جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وأعضاء اللجنة التنفيذية. واطلع سموه من رئيس اللجنة التنفيذية، على أنشطة ومهام اللجنة، ووتيرة الإنجاز في المشاريع والمبادرات المعتمدة من قبل اللجنة، إلى جانب تلك الخاصة بلجان المجلس التنفيذي.

وأكد سموه أهمية الجهود التي تقوم بها الفرق الحكومية في تطوير منظومة العمل الحكومي في أبوظبي، والمساهمة في دفع عجلة التنمية بكافة مجالاتها، وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، وتوفير جميع أسباب الحياة الكريمة لهم في جميع أرجاء إمارة أبوظبي.

وذلك في إطار التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الدائمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والاهتمام المتواصل من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

حضر اللقاء، الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، واللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، والشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، وفلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، واللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.