سعود القاسمي يبحث ووزير النقل الأرميني علاقات التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس، فاهان مارتيروسيان وزير النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية أرمينيا والوفد المرافق المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوزير والوفد المرافق له في الدولة، مؤكداً سموه أهمية العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، وحرص الجانبين على تطويرها بما يسهم في تعزيز أسس التعاون في عدد من المجالات. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات القائمة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين.

نهضة

وأعرب وزير النقل والاتصالات الأرميني عن إعجابه بالنهضـــة الحضارية الكبيرة، التي تشهدهــــا دولة الإمـــارات في المجالات كافــــة خاصـــــة في المجــــال الاقتصادي والعمراني، وتوفير البنية التحتية التي من شأنها تشجيـــــع رجال الأعمال والمستثمرين لتنفيذ مزيد من المشاريع الحيوية والخدميـــة والعمرانيـــة والسياحية.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي.

وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وراشد سويدان الخاطري مدير عام التشريفات والضيافة.