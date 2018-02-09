حاكم الشارقة يُشكّل المجالس البلدية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم «6» لسنة 2018 بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُشكل المجلس البلدي لمدينة الشارقة برئاسة سالم علي سالم أحمد المهيري.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المرسوم الأميري رقم «7» لسنة 2018 بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة خورفكان. ونص المرسوم على أن يُشكل المجلس البلدي لمدينة خورفكان برئاسة راشد خميس عبيد النقبي.

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المرسوم الأميري رقم «13» لسنة 2018 بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن.

ونص المرسوم على أن يُشكل المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن برئاسة أحمد محمد أحمد جمعوه اليحيائي.

وأصدر صاحب السمو حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم «14» لسنة 2018 بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة كلباء.

ونص المرسوم على أن يُشكل المجلس البلدي لمدينة كلباء برئاسة محمد عبدالله علي سيف الزعابي.

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المرسوم الأميري رقم «10» لسنة 2018 بشأن تشكيل المجلس البلدي لمنطقة البطائح.

ونص المرسوم على أن يُشكل المجلس البلدي لمنطقة البطائح برئاسة محمد عبدالله راشد حليس الكتبي. وأصدر صاحب السمو حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم «12» لسنة 2018 بشأن تشكيل المجلس البلدي لمنطقة الحمرية. ونص المرسوم على أن يُشكل المجلس البلدي لمنطقة الحمرية برئاسة حميد سيف خليفه بن سمحه الشامسي.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المرسوم الأميري رقم «11» لسنة 2018 بشأن تشكيل المجلس البلدي لمنطقة المدام. ونص المرسوم على أن يُشكل المجلس البلدي لمنطقة المدام برئاسة سلطان محمد معضد هويدن الكتبي.

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المرسوم الأميري رقم «9» لسنة 2018 بشأن تشكيل المجلس البلدي لمنطقة مليحة.

ونص المرسوم على أن يُشكل المجلس البلدي لمنطقة مليحة برئاسة سلطان علي سيف علي الكتبي.