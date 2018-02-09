سلطان القاسمي يوجّه باعتماد إنشاء «المخيم التكاملي»

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باعتماد إنشاء مشروع المخيم الكشفي التكاملي المقترح من مفوضية كشافة الشارقة على أن يكون جاهزاً للقاء الكشفي المقبل في العام 2020م، ويتضمن المشروع مخيمات دائمة للإقامة، وأرض التحديات، ومسرحاً كشفياً ثابتاً، وأماكن ترفيهية ورياضية للكشافة والأطفال.

جاء ذلك خلال حضور سموه مساء أمس حفل افتتاح اللقاء الكشفي الدولي الثامن الذي يعقد تحت شعار «الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019» وذلك في مفوضية كشافة الشارقة وبمشاركة وفود من 82 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الشخصيات المختارة لهذا العام، وهم اللواء طيار متقاعد أحمد عبد اللطيف أحمد حسين، والقائد رفعت محمد السباعي، والدكتور عبد الله أحمد عبد الله المشرخ، والقائد خليل رحمة علي حسن، وذلك على جهودهم الكبيرة في الحركة الكشفية وتطورها وما قدموه من جهود مخلصة في دولة الإمارات والدول العربية.

وتلقى سموه هدية تذكارية من معالي ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين ورئيس جمعية الكشافة البحرينية، عبارة عن مجسم لأول مدرسة في البحرين. كما تلقى سموه وسام الشكر وهو أعلى وسام كشفي مصري من الدكتور خالد حسن عساوي رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية.

وتلقى سموه كذلك هدية تذكارية من مفوضية كشافة الشارقة قدمها ناصر عبيد الشامسي الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة العليا رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة الشارقة، واللواء عبدالله سعيد السويدي المشرف العام للقاء.

بعدها تفقد سموه معارض الوفود المشاركة، حيث استمع سموه إلى شرح مفصل عن المعروضات الخاصة بكل بلد، والتي تنوعت ما بين الأعمال التراثية والمنسوجات والمأكولات الشعبية، وأهم المنتجات القومية والشهيرة، وتوقف سموه عند مختلف الأجنحة مستعرضاً المشاركات المتنوعة، إلى جانب معرض الطوابع القديمة التي احتفلت بالكشافة منذ أيام الإمارات المتصالحة.

تعاون

من جهة ثانية استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، وفداً من المركز الدولي لدراسة وحفظ الممتلكات الثقافية (إيكروم)، ضم الدكتور ويبر ندورو، المدير العام للمركز، والدكتور زكي أصلان، مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي إيكروم - الشارقة، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي في المدينة الجامعية.

كما ضم الوفد الدكتور يوسف فضل، رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار والمتاحف في السودان، والدكتور عبد الرحمن علي، مدير الهيئة، والدكتورة إجلال محمد عثمان، نائبة رئيس الهيئة وعضو منظمة الإيكروم –السودان، والدكتور ستيفاني ريكارو، المدير السابق للمركز.

ورحب سموه بضيوف الإمارة من المشاركين في الملتقى العربي للتراث الثقافي الذي يعقد في الشارقة هذه الأيام، مشيداً بجهود المركز وإسهاماته في دراسة ومتابعة التراث الثقافي والمعماري الذي يعكس الحضارات العربية وتاريخها في مختلف المناطق في الوطن العربي.

جهود

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال اللقاء، على الجهود العالمية التي تقوم بها المنظمة في الحفاظ على التراث الثقافي في الدول العربية والإفريقية، ورحب سموه بمدير المنظمة في موقعه الجديد متمنياً له التوفيق، حيث ناقش اللقاء سبل التعاون بين منظمة إيكروم وإمارة الشارقة في عدد من المجالات الثقافية.