محمد بن زايد يودّع عبد الله الثاني لدى مغادرته البلاد

غادر الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة البلاد أمس بعد زيارة رسمية للدولة.

وكان في وداع ملك الأردن لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان في الوداع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس بعثة الشرف المرافقة للملك، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي.