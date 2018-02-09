إجراء 3 عمليات لالتهاب المفاصل بحقن الدهون الذاتية بالمفصل

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل بمستشفى القاسمي بالتعاون مع قسم العظام بمستشفى الكويت في الشارقة، وشركة ( سي بي سي) في إجراء 3 عمليات لعلاج آلام والتهاب المفاصل المزمنة عن طريق سحب الدهون الذاتية الدقيقة من البطن وحقنها في المفصل لمرضى حالات الخشونة عن طريق الخلايا الجذعية، وتحليلها خلال 45 دقيقة، وذلك ضمن الورشة الثانية التي نظمها القسم، بمشاركة 25 من الكادر الطبي والتمريضي والفني بالمستشفى.

وقال الدكتور صقر المعلا استشاري ورئيس قسم جراحة التجميل في مستشفى القاسمي إن الورشة تعد مرحلة ثانية في التدريب على إجراء عمليات ترميم الركبة باستخدام الخلايا الجذعية عقب الورشة الأولى المنعقدة في نوفمبر الماضي، وأجريت خلالها 3 عمليات بنجاح، حيث يتم حقن الجزء المراد علاجه مع الحالة، حيث تستغرق العملية ساعة ونصف الساعة.

مبينا أن استخدام الجهاز يمكن من فصل الدهون خلال ساعة ونصف الساعة ومن ثم حقنها بدلا من أخذ الخلايا من دم الحبل السري أو أخذها إلى المختبر لزراعتها وتستغرق عملية الزرع 3 أسابيع.

من جهته قال الدكتور أحمد طه مصبح السويدي استشاري ورئيس قسم العظام بمستشفى الكويت في الشارقة: إن العلاج التجديدي والجراحات الحديثة في هذا المجال بالطرق المبتكرة لاستخدام الدهون الذاتية الدقيقة في علاج التهاب وخشونة المفاصل أثبتت فعالية عالية ودقيقة لإعادة تحفيز نمو الخلايا المتضررة، وبناء الغضروف بدلا من استئصاله، حيث تحقن الخلايا الجذعية في مفصل الركبة أو الورك.