«الاتحاد للطيران» تحتفي بيوم البيئة مع أصحاب الهمم

تعاونت مجموعة الاتحاد للطيران ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تنظيم يوم خاص لزراعة النباتات في إحدى المزارع في بني ياس، بأبوظبي.

وانطلاقاً من حرص المجموعة الكبير على دعم أصحاب الهمم من خلال إطلاق مختلف المبادرات، توافد نحو 80 متطوعاً للمشاركة في الفعالية التي أقيمت في إحدى المزارع في بني ياس.

وقال خالد غيث المحيربي، نائب أول للرئيس والمدير العام لشركة الاتحاد لخدمات المطار، الخدمات الأرضية ورئيس استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة: «يسرنا أن نحتفل بيوم البيئة الوطني مع أصحاب الهمم وزراعة هذه النباتات وتنظيف المنطقة المحيطة في بني ياس».