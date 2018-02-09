مجموعة الإمارات توقّع مذكرة تفاهم مع حكومة أندرا براديش

وقّعت مجموعة الإمارات وفلاي دبي أمس مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية في الولاية الهندية أندرا براديش تهدف إلى وضع أطر للتعاون في مختلف مجالات الطيران ودعمه والاستثمار في تطويره.

وقّع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة وكريشنا كيشوري، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في ولاية أندرا براديش، بحضور ممثلين عن كلا الطرفين.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد: «تلتزم مجموعة الإمارات بالاستثمار والتوسع في السوق الهندي تماشياً مع خطة الهند 2020 لتكون ثالث أكبر سوق طيران في العالم. ونحن ندرك أن لشركات الطيران دور رئيس في النمو الاقتصادي والصناعي للدول، وتعد شراكات استراتيجية كهذه مهمة جداً لتحقيق هذا النمو».

وأضاف سموّه: «ستعمل طيران الإمارات وفلاي دبي، بموجب الاتفاق، بشكل وثيق مع مجلس التنمية الاقتصادية في ولاية أندرا براديش لتبادل الخبرات ومناقشة الفرص وتعزيز ودعم نمو قطاع الطيران في هذه الولاية».

وقال كريشنا كيشوري: «نحن واثقون من أن شراكتنا مع مجموعة الإمارات ستدعم جهودنا الاستراتيجية لتعزيز وتطوير صناعة الطيران في أندرا براديش، كما ستسهم في نموها الاقتصادي وستساعدنا على بناء إطار أقوى لتطوير الصناعة والبنية التحتية. ونحن متفائلون بالدور المحوري الذي تلعبه المجموعة في تحقيق هذه الأهداف ومن أن هذه الشراكة ستنعكس إيجاباً على كلا الطرفين».

وسوف يتعاون الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم، في مجالات تشمل تطوير البنية التحتية للطيران والدخول في مشروعات تنمية المهارات وتبادل الخبرات في الصناعة وتحديد فرص التنمية والاستثمار في ولاية أندرا براديش.