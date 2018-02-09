ننظر بإعجاب إلى إنجازات الإمارات في تنويع مصادر الدخل

أكد سوريش برابهو وزير التجارة والصناعة الهندي أن بلاده تنظر بإعجاب كبير إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها في تنويع مصادر الدخل والتركيز على قطاع الطاقة البديلة، مشيداً بتجربة مدينة مصدر المتميزة التي تعد مثالاً مشرقاً لتكنولوجيا العصر الحديث التي يتم استخدامها والترويج لها في الإمارات.

زيارة

وقال في لقاء مع الوفد الإعلامي الإماراتي الذي يزور الهند حالياً في إطار التحضير للزيارة التي يقوم بها ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي للدولة غداً «إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند وقبلها زيارة ناريندرا مودي للامارات والزيارة التي سيقوم بها مودي غداً تؤكد عمق الروابط والعلاقات بين البلدين».

رؤية

وأضاف برابهو: «عندما نشاهد بلداً يعد من أكبر المنتجين والمصدرين للنفط في العالم، يتبنى مشاريع عملاقة لإنتاج الطاقة من الشمس وغيرها من المشاريع، فإننا ندرك أن هناك رؤية حكيمة علينا التوقف عندها والنظر إليها بإعجاب وتقدير».

مجالات

ولفت إلى أن الهند تعمل على تعميق علاقاتها مع دولة الإمارات في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، ورفع صادرات الهند إلى الإمارات، وتطوير مشروع مشترك لقطاع الخدمات مع أبوظبي.

وشدد على ضرورة العمل مع الإمارات في مجال إعادة التصدير إلى وجهات أخرى لأن هناك فرصاً كبيرة في هذا الجانب والإمارات ستكون شريكاً مهماً ومناسباً في هذا الشأن.

وختم برابهو «إن الاستثمارات المباشرة القادمة إلى الهند من دول مجلس التعاون الخليجي تصل الى 1.4 مليار دولار سنوياً مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الهند تجاوزت المليار دولار في السنة المالية 2015 ـ 2016».