شراكتنا مع الإمارات استراتيجية ونسعى لتعزيزها في الصناعات الدفاعية

قالت نيرمالا سيتارامن وزيرة الدفاع الهندية إن بلادها ترتبط مع الإمارات بعلاقة شراكة استراتيجية، واصفة إياها بالعميقة، ومؤكدة أن تلك العلاقات قوية وملاحظة.

وأكدت الوزيرة أن العلاقات بين البلدين أخذت أبعاداً جديدة بعد زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى الإمارات والزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للهند العام الماضي.

وتقدمت الوزيرة بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين تسير من قوية إلى أقوى، وأن العلاقات بدأت كعلاقات صداقة وتجارية وتحولت اليوم إلى شراكة استراتيجية في جوانب عدة بِمَا في ذلك مجال الدفاع. وقالت إن الهند تولي اهتماما كبيراً لتعزيز علاقاتها مع الإمارات في مجال الدفاع والصناعات الدفاعية.

وأشارت إلى أن بلدها ورغم كونها من أكبر الدول المستوردة للمعدات الدفاعية لكنها تملك إمكانات هائلة في مجال الصناعات الدفاعية وبالتالي فهذا المجال يعد مهماً للغاية للتعاون حيث يمكن أن توجه الاستثمارات إلى هذا الجانب لتغطية الاحتياجات الدفاعية للهند أولا ومن ثم احتياجات الإمارات من المعدات الدفاعية.

وتعد الهند الآن من أقوى البلدان في قطاع التكنولوجيا ولديها أمهر العقول وهي اهم العوامل التي نحتاج إليها لتطوير الصناعات الدفاعية. وأشارت الوزيرة إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا للتعاون والاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية مع الهند، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين فهما يواجهان المخاطر نفسها ويتقاسمان الهموم ذاتها بخصوص امن المنطقة وخصوصا في بحر العرب والمحيط الهندي والبحر الأحمر.

وذكرت وزيرة الدفاع الهندية أن 40% من تجارة العالم يمر عبر هذه الممرات ما يدفع البلدين إلى تعزيز تعاونهما الدفاعي والأمني، مشددة على أهمية استقطاب الاستثمارات الإماراتية للمجال الدفاعي وأنها يمكن أن توجه في اكثر من اتجاه.

وأوضحت أن بلادها بارعة في اتجاهات عدة بدءاً من إنتاج المعدات الثقيلة إلى بناء السفن والطائرات الحربية وحتى إنتاج الأسلحة الخفيفة وغيرها من المجالات.

فرص

قالت وزيرة الدفاع الهندية: نبحث عن فرص لتجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق هذه النهضة الصناعية في هذا المجال والإمارات ستشكل شريكا مهما يمكن الاعتماد عليه، ولدينا كل عناصر القوة والإنتاج الدفاعي وبالتالي علينا تعزيز الاستثمار في هذا القطاع وسيكون بإمكاننا ليس فقط إنتاج التكنولوجيا الدفاعية للاستخدام في الهند بل ولتصديرها.