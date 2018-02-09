6 منتديات عالمية تثري أجندة المستقبل للمرة الأولى في تاريخ القمة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشهد الدورة الـ 6 للقمة العالمية للحكومات انطلاق 6 منتديات عالمية المستوى، تثري أجندة المستقبل.

ويأتي تنظيم المنتديات الـ 6 في ظاهرة هي الأولى من نوعها على مستوى القمة، التي تشهد تنظيم الحوار العالمي للسعادة، ومنتدى التغير المناخي، والمنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومنتدى رواد الشباب العربي، وملتقى أهداف التنمية المستدامة، ومنتدى استيطان الفضاء.

وتتميز المنتديات بمواضيعها المتخصصة، التي تشمل أحدث الابتكارات التكنولوجية والاكتشافات العلمية والدراسات والبحوث العالمية، وتجمع كبار القادة والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن كبرى المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص، أبرزها:

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو»، المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، وصندوق أبوظبي للتنمية.

خبرات

ويشكل الحوار العالمي للسعادة في دورته الثانية فرصة للقادة والمسؤولين والعلماء والخبراء لتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الرامية إلى تكريس السعادة نهجاً مستداماً في العمل الحكومي، ويستعرض الأطر العملية لتطبيقات علم السعادة في الممارسات الحكومية، وتضمين السعادة في السياسات المستقبلية.

وتتضمن أجندة الحوار العالمي للسعادة أكثر من 25 جلسة متنوعة وتركز على 6 محاور رئيسية هي: التجارب العالمية، والسياسات، والتكنولوجيا والبيانات الضخمة، والقيم الإنسانية، وأحدث الاكتشافات في علم السعادة إضافة إلى قصص ملهمة من العالم.

وتفتتح معالي عهود الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، فعاليات الحوار بكلمة رئيسية، فيما تتحدث الرومي في اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات عن صناعة الأمل في مواجهة التحديات، خلال جلسة حوارية مع الكاتب الشهير ديباك شوبرا.

وينطلق المنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات ليناقش تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإمكانات حوكمة هذا القطاع للاستفادة من علومه وتقنياته.

ويتحدث معالي عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي عن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات، في تحقيق إنجازات لافتة في العلوم المتقدمة وتمكين المهارات الوطنية ووضح خطط المدن الذكية على سلم أولوياتها الوطنية.

ويستضيف المنتدى نخبة من كبار العلماء والخبراء العالميين أمثال سباستيان ثرون، رئيس شركة Udacity، ويورغن شميدهيوبار، رئيس العلماء في NNaissance، وأنيما أناندكومار، رئيس العلماء في Amazon A.I ، وكارول رايلي، رئيس العلماء في Drive-A.I.

الذكاء الاصطناعي

ويناقش المنتدى موضوع إعادة تصميم الحكومات مع بول بینيت، الرئيس التنفيذي لـ IDEO، وفي جلسة حول حدود الذكاء الاصطناعي يتحدث البروفیسور نيكولاس بوستروم مدير برنامج حوكمة الذكاء الاصطناعي في جامعة أوكسفورد.

وتستضيف القمة العالمية للحكومات منتدى استيطان الفضاء، الذي يقام بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء.

ويشكل منتدى استيطان الفضاء مختبراً عالمياً لمستقبل البشرية خارج الأرض، من خلال ما يطرحه من نقاشات حول تطور المسيرة العالمية لاستكشاف الكواكب الأخرى التي تعد بفرص استيطانها، كما يطرح أهمية عقد الشراكات بين الحكومات ومؤسسات علوم الفضاء لدعم مسيرة استكشاف الفضاء على مستوى العالم.

ويجمع منتدى استيطان الفضاء أكثر من 200 خبير في مجال علوم الفضاء والتكنولوجيا من رواد فضاء وعلماء وخبراء من القطاع الخاص ونخبة من صناع القرار.

وتتحدث معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة عن أهمية تركيز الحكومات على علوم الفضاء بهدف تعزيز سياساتها المستقبلية وذلك من خلال كلمة رئيسية بعنوان: «الفضاء في قلب كوكب الأرض».

كما يتناول سعيد القرقاوي، مدير برنامج المريخ 2117 أهمية هذا المشروع الإماراتي الرائد الهادف إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه البشرية للعيش على المريخ وأبرز هذه التحديات الأمن الغذائي، وأمن الطاقة والمياه.

تحديات

وتشهد القمة العالمية للحكومات انعقاد منتدى التغير المناخي، الذي يطرح أبرز الاستحقاقات التي يفرضها تسارع وتيرة التحديات البيئية وأثرها على المجتمعات والحكومات. ويسعى المنتدى إلى حشد الجهود العالمية لتعزيز التعاون بين الحكومات، بحيث يصبح الالتزام بحماية البيئة أولوية عالمية ويطال بتأثيره ونتائجه دولاً أخرى على خريطة العالم.

ويوجه معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كلمة رئيسية بعنوان: «لماذا يؤثر التغير المناخي على السلام العالمي»، ويتناول المنتدى دور الشباب والمرأة لمواجهة التحديات البيئية وتتحدث في هذا الإطار معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ويشاركها في الجلسة الممثل الأميركي الشهير فورست ويتاكر، مؤسس ورئيس مبادرة ويتاكر للسلام والتنمية.

ويحتفي المنتدى بإنجازات الشباب العرب، حيث يطلق مركز الشباب العربي مبادرة فريدة من نوعها في العالم تحت اسم «روّاد الشباب العربي»، بهدف تشجيع النماذج الرائدة بين جيل الشباب العربي والتي تؤسس لثقافة جديدة في ريادة الأعمال التنموية، كما تنعقد خلال فعاليات المنتدى حلقات شبابية وورش عمل متخصصة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

300

وتحت عنوان «شراكات تدعم الابتكار لبناء مستقبل أفضل»، ينطلق «ملتقى أهداف التنمية المستدامة» بدورته الثالثة، بمشاركة 300 مسؤول حكومي وخبير عالمي من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومؤسسات دولية وشركات عالمية وجهات أكاديمية، إضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة آخر المستجدات في المسيرة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.