مشاريع رياضية ترفيهية بمساكن العمال في دبي

كشف اللواء السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، رئيس فريق مساكن العمال في إمارة دبي، عن إطلاقهم مشروعاً إنسانياً ترفيهياً مشتركاً مع عدد من الدوائر المختصة، والمتمثل في إنشاء ملاعب رياضية في مساكن العمال للترفيه عنهم، واستثمار وقت فراغهم بالأنشطة الرياضية المفيدة.

وأكد اللواء السلال أن شرطة دبي تولي فئة العمال اهتماماً بالغاً، وتحرص على توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، ورصد كافة الظواهر التي تتعلق بأمورهم العمالية، ومنحهم حقوقهم كاملة، واستقبال شكاواهم والعمل على حلها مع الإدارة العامة في شرطة دبي.