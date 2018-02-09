«شؤون الرئاسة» تطلع على تجربة «الداخلية» في المقارنات المعيارية

اطلع وفد من وزارة شؤون الرئاسة، برئاسة موزه الهاملي مديرة مكتب التطوير المؤسسي، على أفضل الممارسات والمنهجيات المتبعة في وزارة الداخلية في مجال المقارنات المعيارية، وذلك بهدف تفعيل وتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات ودعم التنافسية الدولية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد وزارة شؤون الرئاسة مؤخراً إلى مركز المقارنات المعيارية بالإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، حيث كان في استقباله العقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء، والمقدم الدكتور عمر سعيد محمد الشحي مدير مركز المقارنات المعيارية بوزارة الداخلية بالإنابة.

خبرات

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون والتنسيق المتبادل للاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات، وفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة، ونقل المعرفة في مجال المقارنات المعيارية بين وزارتي الداخلية وشؤون الرئاسة.

وتم خلال الزيارة، عرض تجربة وزارة الداخلية في مجال المقارنات المعيارية، واستعراض آليات العمل المتبعة، والتي كانت أحد أهم مخرجاتها إصدار وزارة الداخلية لأول مواصفة دولية في مجال المقارنات المعيارية، بالتعاون مع الهيئة البريطانية للمواصفات والمقاييس.