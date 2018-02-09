خليل الحمادي.. تحدي الذات لتسهيل المهمات

عندما يكون الطموح جارفاً يتحقق النجاح والإبداع وذلك بتحدي الذات وتطويره بالعلم والمعرفة والمثابرة في العمل، وهذا كان نهج الرائد خليل إبراهيم عبدالله الحمادي، رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات في شرطة عجمان.

والذي ابتكر العديد من البرامج والأنظمة التي تسهم في تعزيز مسيرة الأمن وتساهم في الحد من الجرائم، ونجح في توظيف التقنية الحديثة في خدمة جهاز الشرطة.

ومن أبرز ابتكاراته نظام إلكتروني للحد من سرقة الهواتف المحمولة حيث تم تعميمه على مستوى وزارة الداخلية. ويعد الحمادي من خبراء تقنية المعلومات في شرطة عجمان ووزارة الداخلية واستطاع إثبات تفوقه منذ أن عمل في الشرطة في عام 1990 بعد أن أكمل الثانوية العامة. وخلال عمله نال دبلوماً عالياً في هندسة الشبكات.

وبعدها دبلوماً في نظم المعلومات. كما حصل على بكالوريوس في نظم المعلومات ثم درجة الماجستير في الإدارة، وحصل أخيراً على دبلوم الابتكار من كليات التقنية العليا، ويعشق العمل والمعرفة واتخذ الابتكار طريقاً للتميز والعطاء وحاصل على إشارة التميز من وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة عجمان.

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وجاءت فكرة ابتكار نظام للحد من سرقات الهواتف المحمولة قبل 3 سنوات، وذلك عندما كثرت البلاغات لدى الشرطة عن سرقة الهواتف وعليه قرر الحمادي عمل نظام إلكتروني يتم ربطه بواسطة المحلات التجارية المتخصصة ببيع الهواتف المحمولة مع الشرطة.

حيث يتم إدخال الأرقام المتسلسلة للهواتف المعروضة للبيع مع بينات أصحابها وعلى الفور تصل رسالة للشرطة تفيد بأن هذا الجهاز مسروق وعليه يتم الوصول لصاحب الهاتف الأصلي ونجح النظام في إحكام الرقابة الأمنية وكشف الهواتف المسروقة.

وساهم الابتكار الجديد في سرعة ضبط سارقي الهواتف، ونجح النظام في الحد من سرقة الهواتف 20% في إمارة عجمان، وتقليل عملية البحث والتحري 40%، وخفض جرائم السرقة من 236 في عام 2014 إلى 185 جريمة سرقة هاتف محمول في عام 2015.

وحصل الحمادي على جائزة سمو وزير الداخلية في ابتكار النظام وجائزة الموظف المتميز من برنامج عجمان للأداء الحكومي المتميز العام الماضي، وتكريم من القيادة العامة لشرطة عجمان لجهوده في الابتكار وتطوير الخدمات الأمنية في القيادة.