النائب العام للدولة: ندعم المبتكرين

استقبل النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي، في مكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي، مريم الحنطوبي، الموظفة بنيابة الفجيرة الكلية.

والتي عرضت عليه مجموعة من الابتكارات التي ترغب في المشاركة بها في يوم الابتكار بإمارة الفجيرة، وقد أبدى النائب العام إعجابه بما عرضته من أفكار وابتكارات، وعبر عن دعمه لها ولكل المبتكرين من أبناء النيابة العامة، متمنياً لها التوفيق، وأن تستمر في هذا النشاط المحمود بجهد ومثابرة.

ومريم الحنطوبي صاحبة 10 أفكار مبتكرة أبرزها الروبوت الآلي الذي يعمل كدليل للمواقع خلال ساعات النهار وحارس أمني ويطفئ الحرائق في المساء، و3 ابتكارات عبارة عن طائرات من دون طيار الأولى لتنظيم المرور الجوي وطائرة لرصد حالات الغش في المدارس، وطائرة لضبط المتسللين ومنعهم من الدخول للدولة، وفكرة سجون الابتكار للنزلاء لتحفيزهم على قضاء وقت محكوميتهم في مبتكرات تخدم الوطن والناس، وفكرة الساعة الذكية للكشف عن المتعاطي ويتم استخدامها في حالات العلاج من الإدمان.

والحنطوبي موظفة بنيابة الفجيرة الكلية، ومحامٍ غير مشتغل ومحكم تجاري في دول مجلس التعاون الخليجي، والأولى على مستوى الساحل الشرقي، حيث تحضر للماجستير في أكاديمية شرطة دبي في القانون العام، وقد وجدت مريم في البحث العلمي والتعلم شغفاً جعلها تكتسب مهارات وفكراً مبدعاً استطاعت من خلاله أن تطرح 10 ابتكارات لتشارك بها في شهر الابتكار بالفجيرة، وترى أن القيادة في الإمارات تمثل الحافز المعنوي الكبير والعزيمة العالية التي تدفعها دوماً إلى مواصلة مشوار التميز في حياتها العلمية والعملية.