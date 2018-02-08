شرطة أبوظبي توقف سائق شاحنة لمشاركته في حادث الضباب

أوقفت شرطة أبوظبي سائق شاحنة لمشاركته في حادث الضباب الذي وقع بين 44 مركبة على طريق الشيخ محمد بن راشد بعد جسر كيزاد والذي ساهم في تفاقم وازدياد رقعة الحادث واتساع ظروفه وملابساته وما تخلف (عن ذلك الحادث) الذي تسببت فيه الشاحنة وما نتج عنه من إصابات جسمانية وخسائر مادية.

وأوضح العميد علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن توقيف سائق الشاحنة كان نتيجة عدم التزامه بالحظر المفروض على المركبات الثقيلة و المعمول به خلال ساعات الذروة والظروف الجوية والمناخية السيئة والتي تم الإعلان عنها على جميع وسائل الإعلام المختلفة ولقيام السائق بقيادة مركبته بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر وذلك وفقاً للبند(1) من القرار الوزاري 178/2017 .

وأضاف كما تسبب السائق في إلحاق الأذى بصحة و سلامة جسم الغير وذلك وفقاً للمادة 342 والمادة 424 إتلاف مال منقول مملوك للغير وذلك وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي وكما ارتكب فعلاً مخالفاً للبند رقم 70 من القرار الوزاري رقم 178/2017 وكما اتضح لنا بأنه قاد مركبته على نحو ينم عن طيش و رعونه.

و قال : بناءً على كل ما تقدم ذكره من مخالفات ارتكبها سائق الشاحنة فإنه في هذه الحالات السالف ذكرها يستوجب فتح محضر وتوقيف السائق باعتباره متهماً وذلك تمهيداً لعرضه على النيابة المختصة لتقديمه للمحاكمة بعد إسناد التهم الموجبة للمساءلة مؤكداً ضرورة التزام سائقي الشاحنات وحافلات نقل العمال بالإجراءات الوقائية خلال الضباب وساعات الذروة بإيقاف حركة سيرها على بعض الطرق وذلك نسبة لما تمثله حوادثها من مخاطر بالغة، وتحديد سيرها خلال ساعات الذروة والشوارع في الإمارة على فترتين صباحية ومسائية، حيث تقرر أن تكون فترة إيقاف حركة سيرها خلال الفترة الصباحية من الساعة السادسة والنصف صباحاً حتى الساعة التاسعة صباحاً، وخلال الفترة المسائية من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة السادسة مساءً.