عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم جهود الأمم المتحدة لعملية السلام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أول من أمس في ديوان عام الوزارة، نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي يزور البلاد حالياً. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

مؤكداً دعم دولة الإمارات جهود الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية الشاملة والمستدامة لمختلف الدول والشعوب. ومن جانبه أعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط عن تقدير الأمم المتحدة للجهود والدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في مجالات التنموية والإنسانية.

وتناول اللقاء تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط وأهمية تمكن جميع شعوب المنطقة من العيش في سلام وتعاون ورخاء وازدهار، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية. كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، أهمها التنموية والإنسانية والإغاثية.