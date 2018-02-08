زايد بن سلطان يطّلع على تجربة دبي في تعزيز الاستدامة

زار الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث كان في استقباله سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وحضر اللقاء المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي واسحاق الحمادي، المدير التنفيذي لشركة شعاع 1، وعبد الحميد المهيدب، من شركة أكوا باور.

واستمع الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إلى شرح من سعيد محمد الطاير لأهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة التي تتبنى الاستدامة كجزء من رؤيتها، حيث طورت استراتيجية تتضمن الأبعاد الثلاثية للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكد الطاير التزام الهيئة الراسخ بتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي ترمي إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050، حيث يأتي مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تعزيز الاستدامة.