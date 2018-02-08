سعود المعلا يشهد حفل تخريج كلية الشرطة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين.

وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، احتفال كلية الشرطة صباح أمس، بتخريج الدفعة الـ 28 من مرشحي الضباط، ودورة الجامعيين الـ 28، ودورة الجامعيات الـ 12، وحملة الماجستير، وذلك في مقر كلية الشرطة بأبوظبي.

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن الإمارات ستبقى الحصن الحصين، وواحة الأمن والاستقرار، بفضل دعم ورعاية قيادتها الحكيمة، التي تقف خلف كافة الإنجازات، التي نسأل الله أن نحققها.

وقال سموه في تصريح له بمناسبة حفل تخريج دفعات جديدة بكلية الشرطة، إن ما تحققه كافة المؤسسات في الدولة، هو نتيجة حتمية لما تحظى به من اهتمام ورعاية كريمة، بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأشار سموه إلى أن تخريج هذه الدفعة، يتزامن مع «عام زايد»، ليضيف للتخريج قيمة مضاعفة، تقدم لهم الدروس والعبر من منهج المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وليستلهم هؤلاء الكوكبة مما قدمه مؤسس الدولة، وتنير لهم دروسه في العزم والإصرار، طريقهم في حياة المجد والرفعة، وخدمة الوطن الغالي، وتعزيز مكانته العالمية.

قدوة

وقدم سموه، التهنئة للخريجين، حاثاً إياهم على بذل الغالي والنفيس من أجل خدمة الوطن، وعلى أن يكونوا مثالاً يحتذى لأبناء الوطن في تعاملهم وأخلاقهم، وفي حرصهم على تأدية واجباتهم باحترافية وإخلاص، محافظين على سمعة الوطن، ودعاهم إلى اعتبار التخرج بداية الطريق لمواصلة الجهد، ومتابعة المستجدات في العلوم والتقنيات الشرطية، وتنمية القدرات، والإبقاء على مستويات رفيعة من الأداء المؤسسي المتميز، وتحقيق تطلعات قيادة الوطن.

سيف الشرف

وبدأ حفل التخريج، بدخول طابور العرض للميدان، لحظة وصول صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ثم عزفت موسيقى الشرطة السلام الوطني، وتفضل سموه بتفقد طابور الخريجين، وتسليم الطالب سهيل محمد عبيد بن طوق آل علي، سيف الشرف، لحصوله على المركز الأول في المجموع العام، والأول في العلوم الأكاديمية، والأول في الأسلحة والرماية، كما سلم سموه، الجوائز للمتفوقين، وتسلم الطالب الجامعي عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، جائزة قائد الاستعراض.

القسم القانوني

وأدى الخريجون القسم القانوني، وتم تسليم علم الكلية من الدفعة الـ 28 المتخرجة، إلى الدفعة الـ 29، ثم ألقيت قصيدة شعرية بنظام «الشلة»، تلاها عزف السلام الوطني، حيث هتفت حناجر الخريجين بحياة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ثم استأذن قائد الاستعراض بانصراف طابور العرض لخروجه.

حيث التقط صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الصورة التذكارية مع الخريجين، قبل أن ينطلق الخريجون إلى قاعة الاتحاد في الكلية، لتسلم شهادات التخريج.

وحضر حفل التخريج، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ طالب بن صقر القاسمي، ومغير خميس الخييلي رئيس هيئة الصحة وعضو المجلس التنفيذي بأبوظبي، ومحمد بن سعيد البادي وزير الداخلية السابق، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدوائر والمؤسسات المحلية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

كما حضر الحفل، الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، وقادة الشرطة بالدولة، كما حضر توماس غالاتي نائب قائد عام شرطة نيويورك لشؤون المعلومات الأمنية،

وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وطلبة من أكاديمية الشرطة بدبي، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وكلية خليفة بن زايد الجوية، وأعضاء وفود الطلبة الخريجين من الدول العربية الشقيقة، وأولياء أمور الخريجين.

وألقى العميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة، كلمة الافتتاح، وقال فيها: «نعاهد الله أن نظل أوفياء مخلصين، حريصين على حفظ شرف الأمانة والمسؤولية، ويشرفني باسم جميع الأوفياء العاملين في كلية الشرطة، أن نرفع أسمى آيات الولاء والانتماء، لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،.

وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد». وأضاف الشامسي: «قيادتنا الرشيدة، أولت جل اهتمامها لبناء العقول، وتبني الإبداع، وتشجيع الابتكار، فها هي تسابق الأزمان، وتختصر السنوات، طلباً للريادة، غايتها سعادة المجتمع، فتبهر البعيد قبل القريب، جاعلة من العنصر البشري محور الاهتمام»، مشيراً إلى أن احتفالنا اليوم، يعد ثمرة هذه الرعاية الكريمة، حيث استمد طلاب كلية الشرطة من قادة هذا الوطن، حب التميز والريادة، ونهلوا من شتى العلوم الشرطية والقانونية، واكتسبوا جل المهارات الميدانية، متسلحين بالعلم والمعرفة، غايتهم تحقيق الأمن والأمان.

وسلم الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، يرافقه العميد وليد الشامسي مدير عام الكلية، شهادات التخرج على طلبة الدفعة الـ 5 من حملة الماجستير في إدارة الشرطة والعدالة الجنائية، وأوائل الخريجين من الطلبة المرشحين من الدفعة الـ 28، ودورة الجامعيات الـ 12 في قاعة الاتحاد بالكلية، فور انتهاء مراسم حفل التخريج، وذلك بحضور اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، وعدد من الضباط، وأعضاء وفود الطلبة الخريجين من الدول العربية الشقيقة.

بالأرقام

بلغ إجمالي عدد الخريجين هذا العام 277 خريجاً وخريجة، بينهم 161 طالباً مرشحاً، و83 من الطلبة الجامعيين، و10 من الطالبات الجامعيات، و23 طالباً من حملة الماجستير، ومن بين الخريجين من الطلبة المرشحين، 11 طالباً من الدول العربية الشقيقة.