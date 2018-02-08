خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون حاكمة غرينادا بيوم الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى سيشيل لا غرينادي الحاكمة العامة لغرينادا، وذلك بمناسبة يوم استقلال بلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى سيشيل لا غرينادي.