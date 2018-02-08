بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى سيشيل لا غرينادي الحاكمة العامة لغرينادا، وذلك بمناسبة يوم استقلال بلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى سيشيل لا غرينادي.
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استيفاء الرسوم من شركة تأمين مُتلقِّي الخدمة، وتقديم الخدمة دون مقابل حال كونه غير مؤمَّن عليه أو لانتهاء صلاحية تأمينه
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إصابة 9 أشخاص في حادث وقع بين 28 مركبة نتيجة الضباب
أصيب (9) أشخاص بإصابات بسيطة في حادث مروري وقع عند الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بين (28) مركبة على شارع الإمارات
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محمد بن راشد يزور المدينة المستدامة في دبي ويطلع على سير العمل فيها
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن مسيرة التنمية في
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شرطة أبوظبي توقف سائق شاحنة لمشاركته في حادث الضباب
أوقفت شرطة أبوظبي سائق شاحنة لمشاركته في حادث الضباب الذي وقع بين 44 مركبة على طريق الشيخ محمد بن راشد بعد جسر كيزاد
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العلاقات الإماراتية الهندية ..شراكة تجارية وإلهام وحدوي
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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون حاكمة غرينادا بيوم الاستقلال
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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين.
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حاكم الشارقة يدشن بنك بذور ومعشبة الشارقة في الذيد
افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، بنك بذور ومعشبة الشارقة بمدينة الذيد، التابع لأكاديمية الشارقة للبحوث،
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محمد بن زايد يودّع السيسي لدى مغادرته البلاد
غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، البلاد، أمس، بعد زيارة عمل للدولة استغرقت يومين.
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سيف بن زايد يدشّن مركز «الابتكار» في جامعة الإمارات
افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس، مركز الابتكار في منتزه العلوم والابتكار في جامعة الإمارات بمدينة العين