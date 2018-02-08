قرقاش: علاقات تاريخية تربط الإمارات وبنغلاديش

عقد في أبوظبي الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش الشعبية، ترأسه عن الجانب الإماراتي، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعن الجانب البنغالي محمد عبدالمنان، وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط في بنغلاديش.

وفي مستهل الاجتماع أول من أمس رحّب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش بالوفد البنغالي، متمنياً له طيب الإقامة، ولأعمال اللجنة المشتركة النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكد معاليه أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، لافتاً إلى أن اجتماعات اللجان المشتركة تعتبر منصة فعالة لبحث الاقتراحات والحلول العملية لزيادة مستوى التعاون، والتغلب على التحديات التي تحد من آفاق التعاون بين البلدين. وأعرب معالي الدكتور أنور قرقاش عن تطلعاته لمزيد من التعاون مع بنغلاديش في مجالات عدة.

وعلى رأسها التجارة والاستثمار، والطاقة والطاقة المتجددة، والنقل والثقافة والسياحة، والأمن والدفاع، والزراعة والبيئة والقطاع التنموي. وقال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية إن الإمارات وبنغلاديش ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي، وصولاً إلى تحقيق طموحات وتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين.

شكر

كما أعرب معاليه عن شكر دولة الإمارات لجهود الحكومة البنغالية الإنسانية في استضافة لاجئي الروهينجا بتوفير جميع الاحتياجات والمواد الأساسية لهم، مؤكداً التزام دولة الإمارات التام ببرامج المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية، والتزام الدولة الفاعل بعمليات حفظ السلام وحماية اللاجئين وإعادة الإعمار في المناطق بعد انتهاء الصراعات، وهو ما يجسد شراكتنا وتفانينا من أجل تحقيق الأهداف النبيلة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وفي مجال التعاون الاقتصادي، أشار معالي الدكتور أنور قرقاش إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وبنغلاديش عام 2016 بلغ 1.2 مليار دولار أميركي، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والبحث على المزيد من الآليات والسبل الرامية إلى تعزيز التبادل التجاري وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.

مشدداً على أهمية العمل على تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي وزيادة الرحلات المباشرة بين البلدين للعمل قدما نحو الارتقاء إلى مستويات أكثر تميزاً.

وفي مجال الطيران، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن عدد الرحلات الجوية للناقلات الوطنية الإماراتية بلغ 86 رحلة جوية أسبوعياً لموسم شتاء هذا العام، مشدداً على أهمية قطاع الطيران كعنصر مهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية بين البلدين، لافتاً إلى اتفاقية خدمات النقل الجوي التي تم التوقيع عليها في 2 أكتوبر 2017 كمؤشر إيجابي على إمكانية تعافي التبادل التجاري بين البلدين الصديقين للعام 2018.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة المشتركة الإماراتية البنغالية، عقد معالي الدكتور أنور قرقاش أمس بديوان عام وزارة الخارجية لقاءً ثنائياً مع محمد عبد المنان، وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط بجمهورية بنغلاديش الشعبية.

من جانبه أعرب الوزير البنغالي عن سعادته والوفد المرافق له بوجوده في دولة الإمارات، مشيداً بما لقيه من حسن استقبال وضيافة، مؤكداً أن هذا الاجتماع هو لقاء تاريخي لكلا البلدين ويسهم في تعزيز أواصر التعاون والعلاقات التي تربطهما.