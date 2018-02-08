محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستعرضـــان مع عبدالله الثاني القضـــايا الإقليمية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي، مساء أمس، أخاه الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والوفد المرافق له، كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبد الله الثاني لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، أمس.

وبحث سموهما مع ملك الأردن، تعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، ومجمل القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بضيف البلاد، متمنياً له زيارة موفقة لبلده الثاني، وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضع إمكانات الدولة وخبراتها في خدمة الأردن والدول العربية الشقيقة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والحكومات الذكية والسياحة، وغيرها من قطاعات البنية التحتية.

وأعرب العاهل الأردني، عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للأردن، في مختلف الميادين، خاصة على صعيد النواحي الإدارية والاستثمارية، في ظل الخبرات المتراكمة لدولة الإمارات في هذين المجالين، إلى التعاون في قطاع السياحة.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من العاهل الأردني، إلى إحاطة عن وضع مدينة القدس العربية، في ضوء المتغيرات التي حدثت مؤخراً بشأن المدينة.

علاقات أخوية

إلى ذلك، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها، ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

وقال سموه، إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تسعى دائماً إلى توثيق علاقاتها الأخوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، بما يحقق مصالحهما، ويعزز العمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة، وفي مقدمها الإرهاب والعنف والتطرُّف والتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك، خلال جلسة المحادثات التي أجراها سموه مع الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، ومجمل القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه في بداية المحادثات، التي عقدت أمس في أبوظبي، بالملك عبد الله الثاني، وقرينته الملكة رانيا العبد الله، والوفد المرافق له. وبحث الجانبان، العلاقات القائمة بين البلدين، والسبل الكفيلة بترسيخ أسس تعاونهما المشترك، وتحقيق أهدافهما ورؤى البلدين المستقبلية.

واستعرض الجانبان خلال المحادثات، مختلف مجالات التعاون، ومستوى التنسيق في العديد من القضايا التي تهم البلدين، خاصة الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، وتطرقا إلى مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أن الظروف الحرجة التي يمر بها العالم العربي، والتهديدات التي يتعرَّض لها، تستدعي المزيد من التشاور والتعاون والتنسيق بين الأشقاء، بما يعزز أركان الأمن العربي.

ويصون المصالح العليا للدول العربية، وحقوق شعوبها في الاستقرار والتنمية والرفاه والسلام، مؤكداً أن المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بقيادتها الحكيمة، لها دورها الهام في العمل العربي المشترك، وفي أي عمل عربي فاعل، لدعم منظومة الأمن العربي، التي تحتاج اليوم أكثر من أيِّ وقت مضى، إلى تقويتها وتعزيزها، بعد أن أصابها الوهن والضعف خلال السنوات الماضية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن المملكة الأردنية الهاشمية، تمثل شريكاً أساسياً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مواجهة التحديات التي تهدِّد الأمن والاستقرار والتعايش في المنطقة كلها، ولها دورها المهم والأساسي في قضايا المنطقة وملفاتها وأزماتها، وخاصة عملية السلام والقضية الفلسطينية، ومواجهة الإرهاب، وغيرها من القضايا.

تعاون مشترك

من جانبه، أعرب الملك عبد الله الثاني، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، لتعزيز وتعميق العلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيداً بمواقف دولة الإمارات في تعزيز العمل العربي المشترك، والتعاون لصالح المنطقة وشعوبها، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك عبد الله الثاني، في ختام محادثتهما، حرصهما على الاستمرار في دعم وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين، والوصول بها إلى آفاق جديدة من التعاون والعمل المشترك.

وشددا على أهمية تعزيز جهود العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات والمخاطر، وتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وترسيخ مفاهيم السلام والتسامح والحوار الحضاري والتعايش المشترك في مختلف الأقطار، وبين مختلف الشعوب، وأكدا خلال تناولهما التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، أهمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة، التي تعتبر مفتاح تحقيق السلام في المنطقة.

كما شددا على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين، بشأن المستجدات والأوضاع الراهنة، ومواجهة التحديات التي تشهدها دول المنطقة، خاصة محاربة الإرهاب والتطرف وتنظيماته، وذلك في إطار العمل العربي المشترك، وبما يعزز أمن واستقرار بلدان المنطقة وشعوبها.

حضور

حضر لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مع ملك الأردن.. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، رئيس بعثة الشرف المرافقة لملك الأردن، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، ومطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

وحضر لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والاستقبال.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وأحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم.

ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، رئيس بعثة الشرف المرافقة لملك الأردن، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.

والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ورياض عبد الرحمن المبارك رئيس دائرة المالية، عضو المجلس التنفيذي، والفريق الركن جمعة البواردي المستشار العسكري لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

كما حضر اللقاء، الوفد المرافق للملك عبد الله الثاني، الذي ضم أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، واللواء عدنان الجندي مدير دائرة المخابرات، والفريق الركن محمود فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة، والدكتور جعفر حسان مدير مكتب ملك الأردن، وعبد الله وريكات مستشار الملك، وجمعة عبد الله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الإمارات.

نائب رئيس الدولة:

* إمكانات الإمارات وخبراتها في خدمة الأردن والدول الشقيقة

* سموه يستمع من ملك الأردن لإحاطة عن وضع مدينة القدس العربية

ولي عهد أبوظبي:

* الإمارات بقيادة خليفة حريصة على توثيق علاقاتها الأخوية مع الأردن

* المملكة بقيادتها الحكيمة لها دورها الهام في أي عمل يدعم الأمن العربي

وصول

وصل الملك عبد الله الثاني إلى البلاد أمس، في زيارة رسمية للدولة، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأجريت لملك الأردن مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى، السلامين الوطنيين للمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

بعدها صافح الملك عبد الله الثاني، مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، في حين صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كبار المسؤولين المرافقين لملك الأردن.