6756 متراً مربعاً مسطحاً أخضر في مشروع زراعة تقاطع مردف

يضم مشروع الزراعة التجميلية لتقاطع مردف الذي يعد من مشاريع البلدية التجميلية التي تنفذها لتزيين شوارع الإمارة، لتحقيق العديد من الأهداف الجمالية والبيئية في هذه المنطقة المهمة نحو 40000 متر مربع من مغطيات التربة، و6756 متراً مربعاً مسطحاً أخضر.

وأشاد المهندس حسين ناصر لوتاه المدير العام لبلدية دبي بالجهود التي تبذلها إدارة الزراعة والحدائق العامة في البلدية في توسيع الرقعة الخضراء للإمارة بما يسهم في إثراء الإمارة بالمناظر الجمالية الطبيعية، إضافة إلى حماية البيئة. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمشروع، رافقه فيها المهندس طالب عبد الكريم جلفار مساعد المدير العام لقطاع خدمات البيئة والصحة العامة، ومحمد عبد الرحمن مدير إدارة الحدائق العامة والزراعة.

وقال: «نحرص على تحقيق التكامل والتوازن في النظم البيئية والموارد الطبيعية من أجل الحفاظ على حق الأجيال القادمة في التمتع بمستقبل مستدام».

من جانبه قال محمد عبد الرحمن مدير إدارة الحدائق العامة والزراعة: «ضم المشروع 467 شجرة زينة، و352 نخيل زينة، و167 نباتات للتشكيل، و20429 متراً مربعاً من الشجيرات، و40000 متر مربع من مغطيات التربة، و6756 متراً مربعاً مسطحاً أخضر، و8700 متر مربع زهوراً موسمية، و3876 متراً مربعاً صبارات، و12300 متر مربع ممرات مبلطة، و21000 متر مربع حصى، وبدأ العمل في المشروع منتصف أكتوبر الماضي».