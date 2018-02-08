بحث تطبيق رسوم بوابات التعرفة المرورية وقت الذروة في أبوظبي

كشف خليفة محمد المزروعي وكيل دائرة النقل، أن الدائرة تدرس تفعيل بوابات التعرفة المرورية خلال الفترة المقبلة خلال أوقات الذروة والازدحام المروري فقط، مشيراً إلى أن الهدف منها تنظيم حركة السير لتكون الحركة انسيابية، حيث إن الكثافة السكانية في ازدياد.

وأوضح المزروعي خلال محاضرة بمجلس البطين بعنوان «مواقف الأحياء السكنية» عقدت أول من أمس، بحضور جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي.

وعدد من المسؤولين و الإعلاميين وأهالي المنطقة، أن الهدف منها هو تخفيض وتقليص حدة الازدحام المروري خلال الفترة الصباحية والمسائية في مدينة أبوظبي وخارجها، للتخفيف من وطأة الضغط المروري للمركبات، ما يساعد في استخدام مواصلات النقل العامة، مشيراً إلى أن التعرفة المرورية ستكون لساعات معينة فقط.

من جهته قال محمد درويش القمزي مدير عام مركز النقل المتكامل، نطمح للارتقاء بمنظومة النقل المتكامل بشكل مستدام ومن جميع النواحي، وكشف عن أن النمو في قطاع النقل بلغ 6698 مركبة أجرة خلال عام 2017 مقارنة بـ 904 مركبات أجرة خلال عام 2008.

وبلغ عدد مستخدمي مركبات الأجرة 104.7 ملايين مستخدم خلال عام 2017 مقارنة بـ 3.2 ملايين مستخدم خلال عام 2008 في حين بلغ عدد حافلات النقل العام خلال عام 2017، 546 حافلة مقارنة بـ 120 حافلة في عام 2008، وبلغ عدد مستخدمي حافلات النقل العام خلال عام 2017، 52 مليون مستخدم مقارنة بـ 50 ألف مستخدم لحافلات النقل العام خلال عام 2008.

وتحدث المهيري نائب مدير عام مركز النقل المتكامل، رئيس فريق حركة الطرق والمواقف في أبوظبي عن الأهداف الاستراتيجية لمواقف، منوهاً بأن عدد تصاريح مواقف السكان بلغ 30 ألف موقف للسكان، و3500 موقف لسكان الفلل على كل القطاعات، فيما يتم منح السكان مهلة مدتها شهراً لتجديد التصريح، بحيث يمكنهم استخدام المواقف خلال هذه الفترة دون التعرض لمخالفات، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً العمل على إنشاء وتوفير خدمة صف وتنقل في مواقف مدينة زايد الرياضية ومواقف الكورنيش.

وذكر أن طرق دفع المواقف تتضمن العملات المعدنية، البطاقة القابلة لإعادة الشحن، الدفع بواسطة الهاتف المحمول، البطاقات الائتمانية.

وأشار إلى وجود مشرفي مواقف في القطاعات المذكورة للتأكد من التزام الجمهور باتباع أنظمة العمل المتبعة في «مواقف»، وأن جميع المركبات التي توجد في حالة وقوف خاطئ ستقع تحت طائلة القانون.

إجراءات

وشدد على أن إدارة «مواقف» تقوم بكل الإجراءات الكفيلة بتوعية الناس بحقوقها وذلك من خلال توزيع «كتيبات توعوية» بين فترة وأخرى على مستخدمي المواقف، كما أن المراقبين موزعون كل بحسب موقعه، وتحريك سيارات سحب المركبات عدة مرات في اليوم، بهدف تنبيه المستخدمين، وأوضح أن طريقة الدفع موجودة على كل الأجهزة وفي مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى رقم خدمات العملاء.

وكذلك المراقبين الذين لديهم تعليمات بمساعدة كل من يطلب المساعدة منهم، مشدداً على أن «مواقف» تقوم بحملات توعوية طوال العام.