الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

المصدر:
  • وام
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توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس من اليوم الخميس إلى الأحد رطب ليلا وصباحا مع وجود فرصة لتشكل الضباب والضباب المتقطع على بعض المناطق الداخلية والشمالية ثم يمتد على بعض المناطق الساحلية الى غائم جزئيا نهارا وتزداد كميات السحب على المناطق الشرقية والشمالية من الدولة يومي الخميس والجمعة.

وتكون الرياح في هذه الفترة غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا خاصة على البحر يوم الجمعة نهارا وسرعتها من 20 إلى 28 تصل إلى 38 كم/ س على البحر الذي يستمر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحيانا نهار الجمعة في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الإثنين رطبا ليلا وصباحا وتنحصر احتمالية تشكل الضباب على المناطق الشمالية فقط وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.

وتتحول الرياح لتكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 20 إلى 25 تصل إلى 35كم/ س.. ويصبح البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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