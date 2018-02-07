شرطة عجمان تنفي ادعاءات الاعتداء على شخص من أصحاب الهمم

أكد المقدم سيف خليفة المهيري مدير إدارة مكافحة المخدرات أن القيادة العامة لشرطة عجمان وضعت الرقي في التعامل مع الجمهور من أهم أولوياتها، نافياً ما نشره المدعو (ح. ع. ب خليجي من أصحاب الهمم) على مواقع التواصل عن الاعتداء عليه وسوء معاملته من قبل رجال مكافحة المخدرات في شرطة عجمان.

وأفاد المهيري أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وذكر أن الواقعة تتلخص في ورود بلاغ عن وجود شخص بحالة غير طبيعية يتنقل دون وعي بين محلات الأصباغ ومواد البناء، وعليه توجهت دورية مكافحة المخدرات إلى موقع الحدث في منطقة الحميدية، وشوهد المذكور مرتديا (الجلابية) يمشي دون توازن بين محلات الأصباغ ومواد البناء، وبالتحدث معه تبين أنه في حالة من عدم الإدراك وثقل في اللسان ولا يحمل معه أي أوراق ثبوتية أو مال، مدعيا تواجده لشراء علبة صبغ، وعليه تم نقله بكل احترام وحسن تعامل دون استخدام الشده نهائيا للتوجه به إلى ادارة مكافحة المخدرات، لتجنب تعرضه لأي ضرر نظرا لوضعه، وللتحقق من ملابسات عدم توازن سلوكه.

وأضاف المقدم سيف خليفة المهيري أن رجال المكافحة تعاملوا معه برقي واحترام كبير وقدموا له المساعدة للتواصل مع ذويه، وبعد مضي 15 دقيقة فقط منذ دخوله المركز تم تسليمه لأخيه الذي حضر لتفسير سلوكه موضحا أنه يتعرض لحالات من عدم الاتزان وفقدان الادراك بعد تأثره بحادث سير، وأبرز بطاقة أصحاب الهمم الخاصة به.

وقال مدير إدارة المخدرات إنه لم يكن هناك أي داع لنشر الادعاءات والاتهامات بغرض اثارة الضجة في قنوات التواصل، على الرغم من التزام الشرطة بحسن التعامل والاحترام والسرية في حالته، في موقف لا تزيد مدته على 15 دقيقة، ولفت أيضاً إلى أن رجال الشرطة يتمتعون بمهنية ورقي واحترام مع كل من يتعاملون معه وفقاً لمعايير التعامل المعتمدة في وزارة الداخلية، مؤكدا أنه لا يوجد ما يستدعي الاعتداء عليه خارج أو داخل المركز.

ونوه لمستخدمي قنوات التواصل بالتوقف عن تصديق ونشر الرسائل والمعلومات دون التأكد من صحتها ودون اتخاذها من مصادرها الرسمية، محذرا من نشر الادعاءات والاتهامات بغرض اثارة الجدل والتشهير، وخاصة الماسة منها بالأجهزة الأمنية والشرطية التي وضعت أساسا لتضمن أمن واستقرار الجميع.