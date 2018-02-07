عبدالله الثاني يزور واحة الكرامة ويضع إكليلا من الزهور أمام نصب الشهيد

زار الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم واحة الكرامة المعلم الوطني والحضاري الذي تمت إقامته تخليدا لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

ورافقه أثناء الزيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وكان في استقباله لدى وصوله موقع واحة الكرامة الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي.

وبدأ الملك عبد الله الثاني باستعراض مراسم حرس الشرف ثم قام بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحا من ألواح الألمنيوم الضخمة والتي يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن في مشهد يعبر عن أسمى معاني الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب والجنود البواسل.

وتجول الملك في أرجاء واحة الكرامة واطلع على ميدان الفخر واستمع إلى شرح من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن أهم عناصر الواحة وما تتضمن من رموز ودلالات وطنية جليلة.

وفي نهاية الزيارة سجل الملك عبد الله الثاني كلمة في سجل الشرف عبر فيها عن تقديره لأبطال الإمارات البواسل وقال " بفيض من مشاعر الإجلال والاكبار ‏نزور نصب الشهيد في واحة الكرامة الذي يأتي تخليدا لذكرى الشهيد الإماراتي.. وإنني لاستذكر في هذا المكان بكل الفخر والاعتزاز بطولات الشهداء البواسل من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذين ضحوا بأرواحهم أثناء تأدية واجبهم الوطني دفاعا عن وطنهم وامتهم.. نترحم على أرواح الشهداء الأبرار الذين سيبقون على الدوام في ذاكرتنا وفي وجدان الأمة.. ونسأل الله ‏جلت قدرته أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يديم عليهم نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات حفظه الله".