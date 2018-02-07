محمد بن راشد يلتقي عاهل الأردن

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في جزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي مساء اليوم أخاه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له.

و رحب سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بضيف البلاد متمنيا لجلالته زيارة موفقة لبلده الثاني.

وقد تباحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و جلالة ملك الأردن حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات الأخوة القائمة بين البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين .

و أعرب العاهل الأردني عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للأردن في مختلف الميادين خاصة على صعيد النواحي الإدارية والاستثمارية في ظل الخبرات المتراكمة لدولة الإمارات في هذين المجالين إلى التعاون في قطاع السياحة.

وقد أكد سموه وضع إمكانيات الدولة وخبراتها في خدمة الأردن و الدول العربية الشقيقة لاسيما في قطاعات التكنولوجيا والحكومات الذكية والسياحة وغيرها من قطاعات البنية التحتية .

و استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من جلالة العاهل الأردني إلى إحاطة عن وضع مدينة القدس العربية في ضوء المتغيرات التي حدثت مؤخرا بشأن المدينة .

حضر اللقاء .. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس بعثة الشرف المرافقة لملك الأردن ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي و سعادة مطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

كما حضر اللقاء الوفد المرافق لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي ضم معالي أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين وعددا من كبار المسؤولين و سعادة جمعة عبدالله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الإمارات.