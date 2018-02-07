محمد بن زايد وملك الأردن يبحثان علاقات البلدين والمستجدات في المنطقة

أجري صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وجلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة محادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين ومجمل القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

و رحب سموه في بداية المحادثات التي عقدت اليوم في أبوظبي بجلالة الملك عبدالله الثاني وقرينته جلالة الملكة رانيا العبدالله والوفد المرافق لجلالته.

و بحث الجانبان .. العلاقات القائمة بين البلدين و السبل الكفيلة بترسيخ أسس تعاونهما المشترك وتحقيق أهدافهما ورؤى البلدين المستقبلية.

و استعرض الجانبان خلال المحادثات مختلف مجالات التعاون ومستوى التنسيق في العديد من القضايا التي تهم البلدين خاصة الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية .. وتطرقا إلى مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

و قال سموه إن دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تسعى دائما إلى توثيق علاقاتها الأخوية بالمملكة الأردنية الهاشمية بما يحقق مصالحهما ويعزز العمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة، وفي مقدمتها الإرهاب والعنف والتطرُّف والتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

و أشار سموه إلى أن الظروف الحرجة التي يمر بها العالم العربي، والتهديدات التي يتعرَّض لها، تستدعي المزيد من التشاور والتعاون والتنسيق بين الأشقاء بما يعزز أركان الأمن العربي، ويصون المصالح العليا للدول العربية وحقوق شعوبها في الاستقرار والتنمية والرفاه والسلام مؤكداً أن المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بقيادتها الحكيمة، لها دورها الهام في العمل العربي المشترك، وفي أي عمل عربي فاعل لدعم منظومة الأمن العربي التي تحتاج اليوم، أكثر من أيِّ وقت مضى، إلى تقويتها وتعزيزها بعد أن أصابها الوهن والضعف خلال السنوات الماضية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن المملكة الأردنية الهاشمية تمثل شريكاً أساسياً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة التحديات التي تهدِّد الأمن والاستقرار والتعايش في المنطقة كلها، ولها دورها المهم والأساسي في قضايا المنطقة وملفاتها وأزماتها وخاصة عملية السلام والقضية الفلسطينية، ومواجهة الإرهاب وغيرها من القضايا.

من جانبه أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن سعادته بزيارة دولة الامارات العربية المتحدة لتعزيز وتعميق العلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين.. مشيدا بمواقف دولة الامارات في تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون لصالح المنطقة وشعوبها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجلالة الملك عبدالله الثاني في ختام محادثتهما .. حرصهما على الاستمرار في دعم وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين والوصول بها الى آفاق جديدة من التعاون والعمل المشترك.

وشددا على أهمية تعزيز جهود العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر وتعزيز أمن واستقرار المنطقة وترسيخ مفاهيم السلام والتسامح والحوار الحضاري والتعايش المشترك في مختلف الأقطار وبين مختلف الشعوب وأكدا خلال تناولهما التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية أهمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة التي تعتبر مفتاح تحقيق السلام في المنطقة .

كما شددا على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن المستجدات والأوضاع الراهنة ومواجهة التحديات التي تشهدها دول المنطقة خاصة محاربة الإرهاب والتطرف وتنظيماته وذلك في إطار العمل العربي المشترك وبما يعزز أمن واستقرار بلدان المنطقة وشعوبها.

حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس بعثة الشرف المرافقة لملك الأردن ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي وسعادة الفريق الركن جمعة البواردي المستشار العسكري لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و سعادة مطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية .

كما حضر اللقاء الوفد المرافق لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي ضم معالي أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين واللواء عدنان الجندي مدير دائرة المخابرات والفريق الركن محمود فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة ومعالي الدكتور جعفر حسان مدير مكتب ملك الأردن ومعالي عبدالله وريكات مستشار جلالة الملك و سعادة جمعة عبدالله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الإمارات.