ملك الأردن يصل البلاد ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

وصل إلى البلاد اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في زيارة رسمية للدولة .

كان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

و أجريت لجلالة ملك الأردن مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الموسيقى السلامين الوطنيين للمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة .. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

بعدها صافح جلالة الملك عبدالله الثاني مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة .. في حين صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لملك الأردن.

و كان في الاستقبال .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس بعثة الشرف المرافقة للملك ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي وسعادة الفريق الركن جمعة البواردي المستشار العسكري لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

و يرافق جلالة الملك عبدالله الثاني وفد يضم معالي أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين واللواء عدنان الجندي مدير دائرة المخابرات والفريق الركن محمود فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة ومعالي الدكتور جعفر حسان مدير مكتب ملك الأردن ومعالي عبدالله وريكات مستشار جلالة الملك.