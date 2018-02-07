شاركونا اقتراحاتكم للحد من حوادث الضباب على وسم #ضباب_بلا_حوادث

في كل وقت من هذا العام، يتسبب الضباب بحوادث خطيرة على الطرقات في مختلف إمارات الدولة والذي يهدد حياة قائدي المركبات خصوصاً على الطرق الخارجية التي تزيد في السرعات.

ففي صباح الأمس وقعت 3 حوادث منفصلة بين 55 مركبةً في أبوظبي مخلفة 25 إصابة مختلفة بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية الناجم عن الضباب والسرعة وعدم التزام السائقين بترك مسافة كافية.

انطلاقها من شعارنا #البيان_القارئ_دائما وحرصنا على الاستماع لآراء الجمهور، تفتح البيان المجال لقرائها لمشاركة اقتراحاتهم لإيجاد حلول من شأنها أن تقلل من خطر الحوادث.

يمكن للقراء التفاعل من خلال إرسال اقتراحاتهم على الوسم #ضباب_بلا_حوادث على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يمكنكم المشاركة في استطلاع البيان على تويتر على الرابط أدناه: