عملية جراحية نادرة تنقذ طفلة مواطنة تبلغ من العمر 48 ساعة

أنقذ أطباء مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبو ظبي حياة طفلة مواطنة رضيعة تبلغ من العمر 48 ساعة ولدت وتعاني من التواء في المبيضين ونزيف أدى إلى تضخم المبيضين خمسة أضعاف في حالة نادرة تعتبر الثالثة من نوعها على مستوى العالم.

وتمكن الأطباء من إجراء عملية ناجحة لها بالمنظار استغرقت 3 ساعات تم خلالها إعادة وضع المبيضين إلى وضعهما الطبيعي ومعالجة النزيف واستئصال كيس ملتصق بكل مبيض إلى جانب معالجة الالتصاقات الشديدة التي حدثت مع الأمعاء.

وقال الدكتور راجا سيكار سينغاباغوا، أخصائي جراحة الأطفال في المستشفى والذي أجرى العملية أن الطفلة تمت ولادتها على عمر 35 أسبوعاً من الحمل، وأظهرت الفحوصات التي أجريت للمولودة أنها تعاني من التفاف المبيضين وحدوث التواء فيهما على قناتي فالوب مع حدوث نزيف أدى إلى تضخم كل مبيض بحدود خمس أضعاف حيث بلغ قطر كل مبيض نحو 5 سنتيمترات في الوقت الذي لا يزيد عن 1 سنتيميتر واحد فقط في مثل هذا العمر.

وأوضح أنه في ضوء نتائج الفحوصات تقرر إجراء عملية عاجلة للطفلة وكان عمرها عند إجراء العملية 48 ساعة، وبالفعل خضعت لعملية بالمنظار وتم خلالها إزالة الكيس من على كل مبيض، وإعادة المبيضين إلى وضعهما الطبيعي مع التعامل مع النزيف وسحب الدم المتجمع، مؤكداً أن سرعة التدخل العلاجي كان له دوراً في إنقاذ حياة المولودة، وفي الوقت ذاته الحفاظ على سلامة المبيضين دون حدوث أي مضاعفات.