حاكم رأس الخيمة يتقبل تعازي هزاع بن زايد في وفاة سعود بن كايد

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة تعازي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في وفاة المغفور له الشيخ سعود بن كايد بن محمد القاسمي.

كما قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال زيارته أمس مجلس الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي في منطقة الزهراء برأس الخيمة، واجب العزاء إلى إخوة الفقيد الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ طارق بن كايد القاسمي والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وإلى ذوي الفقيد.

ومن جهته، قدّم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كل على حدة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ سعود بن كايد بن محمد القاسمي.

وأعرب سمو ولي عهد رأس الخيمة، خلال زيارته أمس مجلس الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي في منطقة الزهراء برأس الخيمة، يرافقه أحمد يوسف بن درويش النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، المدير العام لمركز السعادة في حكومة رأس الخيمة، عن صادق عزائه ومواساته إلى إخوة الفقيد الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ طارق بن كايد القاسمي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وإلى ذوي الفقيد.

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أثناء زيارة مجلس الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في منطقة الزهراء برأس الخيمة، عن أحر التعازي وصادق المواساة لإخوة الفقيد وذويه.