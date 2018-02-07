توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال زيارة ناريندرا مودي للدولة

أكد أحمد عبد الرحمن البنا سفير الإمارات لدى الهند، أن الزيارة المرتقبة لناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي للإمارات ستشهد التوقيع على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف القطاعات الدفاعية والعسكرية والأمنية والفضاء والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات.

جاء ذلك في لقاء مع الوفد الإعلامي الإماراتي قبيل الزيارة المرتقبة.

وقال السفير البنا: تعتبر زيارة رئيس الوزراء الهندي للإمارات هي الثانية خلال سنتين ونصف، حيث كانت آخر زيارة في شهر أغسطس من عام 2015، وشهدت الفترة الأخيرة تغييراً شاملاً في العلاقات بين الدولتين، مشيراً إلى أن إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين بلغ 53 مليار دولار في 2016، فالهند شريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات، وتعد الإمارات هي الشريك التجاري الثالث للهند بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية.

وأشار السفير البنا إلى متانة العلاقات بين البلدين قائلاً: خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي لدولة الإمارات تم التوقيع على 14 اتفاقية تعاون، في حين تم التوقيع على 17 اتفاقية تعاون بين البلدين خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأخيرة للهند، من أهمها اتفاقية الطيران واتفاقية الازدواج الضريبي.

وعن التعاون في مجال الفضاء قال السفير البنا: هناك اتفاقية تفاهم مشترك تم توقيعها بين البلدين وزيارات مشتركة ساهمت في التعاون الوطيد في هذا المجال.

وأشار السفير البنا إلى وجود تسهيلات مرتقبة لمواطني الدولة فيما يتعلق بالتأشيرات المسبقة، وقال: هناك مشروع تحت البحث سيتم تقديمه من خلال القنوات الرسمية إلى الحكومة الهندية يتعلق الإعفاء الشامل لمواطني الدولة حاملي جوازات السفر العادية من التأشيرة المسبقة وسيقدم من خلال القنوات الرسمية للحكومة الهندية، وفي كل الأحوال هناك تسهيلات لمواطني الإمارات عبر التأشيرة الإلكترونية التي لا تستغرق سوى بضع ساعات.

كما تحدث السفير البنا عن الرحلات الجوية بين الإمارات والهند قائلاً: هناك 1076 رحلة أسبوعية بين الهند والإمارات لمختلف الناقلات الهندية والإماراتية، وهناك حاجة لإعادة النظر في الاتفاقيات المتعلقة بهذا الخصوص.

وأضاف: ٥٥٪ من المسافرين من الهند إلى أي دولة أخرى يسافرون عبر مطارات الإمارات.

وعن التعاون بين الإمارات والهند في مكافحة الإرهاب قال: هناك تعاون وثيق بين الإمارات والهند في محاربة الإرهاب، ونعمل معاً في كل المجالات من أجل دحر الإرهاب والتطرف.